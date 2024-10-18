金鐘59》就在今天！金鐘綜藝「4大亮點」 吳宗憲雙料入圍對陣曾國城

吳宗憲（左）、曾國城。（本報資料照）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心分兩天進行，10月18日為節目類、19日為戲劇類典禮。今（18日）節目類頒獎典禮在即，一起來看看典禮4大亮點。

一、吳姍儒首接典禮主持棒 奧運金牌林郁婷打頭陣頒發人氣獎

請繼續往下閱讀...

今年金鐘典禮節目類紅毯主持由豪平搭檔木木、主持人則由「Sandy」吳姍儒首次接下，她還以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人獎，而剛生下二寶的她為了主持，還向月子中心告假，她也曾在受訪時透露不會特別減肥，「重點不是我在台上長怎樣，而是典禮的整個流程。」

而本屆頒獎嘉賓星光熠熠，，邀來奧運金牌拳擊手林郁婷，負責頒發觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」可算是「金上加金」；搭檔多年的阿Ken與納豆也將在典禮以頒獎人身分出席，這也是納豆在2022年腦出血中風後，首次站上金鐘舞台。

二、台日天團合跳16蹲嗨翻天

典禮表演陣容也是一大看點，節目類典禮共有三段表演找來選秀節目出道的男團OZONE及競技啦啦隊MONSTER氣勢開場，緊接著還有金曲歌王許富凱與Marz23的合作演出，壓軸表演則是大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出16蹲，歌名呼應典禮當晚是星期五晚上，兩團體一起16蹲演出，勢必嗨翻全場。

來自大阪的舞蹈天團Avantgardey，將在金鐘獎頒獎典禮上大跳16蹲。（三立提供）

三、吳宗憲雙料入圍 對陣曾國城

已連續10年入圍主持人獎的曾國城和吳宗憲同為老手，吳宗憲雙料入圍綜藝節目 主持人獎，贏面略勝一籌，不過曾國城實力依舊不容忽視。

曾國城（右）、巴鈺主持緯來《女王大人》入圍今年金鐘綜藝節目主持人獎。（記者陳奕全攝）

女主持人方面，Lulu已蟬聯兩屆得主，今年力拚三連莊；小S當年以《康熙來了》開啟金鐘之路，前年重返電視帶狀節目行列，得獎呼聲高；已拿3座主持人獎的吳姍儒近期剛產下二寶，並挑大梁主持金鐘典禮，今年是否能三喜臨門值得期待。

《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持。（資料照，三立提供）

四、實境節目大廝殺 庹宗康對決《營業中》老隊友

今年益智及實境節目主持人獎入圍名單被實境類霸佔，益智類全摃龜。經營《上山下海過一夜》5年的阿傑、雷艾美、Max和八弟終於獲得金鐘評審肯定；《嗨！營業中》播出2年已迎來第四季，從未缺席的姚元浩和莎莎堅持到第三季也成功搶下門票。

郭泓志（左起）、莎莎、姚元浩、浩子、吳映潔和張立東主持《嗨！營業中》第三季。（好看娛樂提供）

截然不同的三大實境秀《騎吧！哈林小隊》、《我們這一攤》和《山裡來了熊孩子》雖然都是新節目，但各具特色、主持陣容堅強，鹿死誰手精彩可期。

《我們這一攤》胡宇威（左起）、王彩樺和夏和熙一同到寧夏夜市賣雞排。（三立提供）

此外，主持人獎也出現「隱藏版內鬥」，從《營業中》營運督導轉戰《熊孩子》帶娃高手的庹宗康，將對戰還在做餐飲業的老友們以及剛加入就闖進金鐘的郭泓志；暌違23年再戰、用單車騎出三料入圍的哈林也是可敬的對手。

庹宗康（左）擔任《山裡來了熊孩子》輔導長，無論帶娃還是處理幼兒鬧情緒，都得心應手。（東森綜合提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法