晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘59》就在今天！金鐘綜藝「4大亮點」 吳宗憲雙料入圍對陣曾國城

吳宗憲（左）、曾國城。（本報資料照）吳宗憲（左）、曾國城。（本報資料照）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心分兩天進行，10月18日為節目類、19日為戲劇類典禮。今（18）節目類頒獎典禮在即，一起來看看典禮4大亮點。

一、吳姍儒首接典禮主持棒 奧運金牌林郁婷打頭陣頒發人氣獎

今年金鐘典禮節目類紅毯主持由豪平搭檔木木、主持人則由「Sandy」吳姍儒首次接下，她還以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人獎，而剛生下二寶的她為了主持，還向月子中心告假，她也曾在受訪時透露不會特別減肥，「重點不是我在台上長怎樣，而是典禮的整個流程。」

而本屆頒獎嘉賓星光熠熠，，邀來奧運金牌拳擊手林郁婷，負責頒發觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」可算是「金上加金」；搭檔多年的阿Ken與納豆也將在典禮以頒獎人身分出席，這也是納豆在2022年腦出血中風後，首次站上金鐘舞台。

二、台日天團合跳16蹲嗨翻天　

典禮表演陣容也是一大看點，節目類典禮共有三段表演找來選秀節目出道的男團OZONE及競技啦啦隊MONSTER氣勢開場，緊接著還有金曲歌王許富凱與Marz23的合作演出，壓軸表演則是大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出16蹲，歌名呼應典禮當晚是星期五晚上，兩團體一起16蹲演出，勢必嗨翻全場。

來自大阪的舞蹈天團Avantgardey，將在金鐘獎頒獎典禮上大跳16蹲。（三立提供）來自大阪的舞蹈天團Avantgardey，將在金鐘獎頒獎典禮上大跳16蹲。（三立提供）

三、吳宗憲雙料入圍  對陣曾國城

已連續10年入圍主持人獎的曾國城和吳宗憲同為老手，吳宗憲雙料入圍綜藝節目 主持人獎，贏面略勝一籌，不過曾國城實力依舊不容忽視。

曾國城（右）、巴鈺主持緯來《女王大人》入圍今年金鐘綜藝節目主持人獎。（記者陳奕全攝）曾國城（右）、巴鈺主持緯來《女王大人》入圍今年金鐘綜藝節目主持人獎。（記者陳奕全攝）

女主持人方面，Lulu已蟬聯兩屆得主，今年力拚三連莊；小S當年以《康熙來了》開啟金鐘之路，前年重返電視帶狀節目行列，得獎呼聲高；已拿3座主持人獎的吳姍儒近期剛產下二寶，並挑大梁主持金鐘典禮，今年是否能三喜臨門值得期待。

《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持。（資料照，三立提供）《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu主持。（資料照，三立提供）

四、實境節目大廝殺 庹宗康對決《營業中》老隊友

今年益智及實境節目主持人獎入圍名單被實境類霸佔，益智類全摃龜。經營《上山下海過一夜》5年的阿傑、雷艾美、Max和八弟終於獲得金鐘評審肯定；《嗨！營業中》播出2年已迎來第四季，從未缺席的姚元浩和莎莎堅持到第三季也成功搶下門票。

郭泓志（左起）、莎莎、姚元浩、浩子、吳映潔和張立東主持《嗨！營業中》第三季。（好看娛樂提供）郭泓志（左起）、莎莎、姚元浩、浩子、吳映潔和張立東主持《嗨！營業中》第三季。（好看娛樂提供）

截然不同的三大實境秀《騎吧！哈林小隊》、《我們這一攤》和《山裡來了熊孩子》雖然都是新節目，但各具特色、主持陣容堅強，鹿死誰手精彩可期。

《我們這一攤》胡宇威（左起）、王彩樺和夏和熙一同到寧夏夜市賣雞排。（三立提供）《我們這一攤》胡宇威（左起）、王彩樺和夏和熙一同到寧夏夜市賣雞排。（三立提供）

此外，主持人獎也出現「隱藏版內鬥」，從《營業中》營運督導轉戰《熊孩子》帶娃高手的庹宗康，將對戰還在做餐飲業的老友們以及剛加入就闖進金鐘的郭泓志；暌違23年再戰、用單車騎出三料入圍的哈林也是可敬的對手。

庹宗康（左）擔任《山裡來了熊孩子》輔導長，無論帶娃還是處理幼兒鬧情緒，都得心應手。（東森綜合提供）庹宗康（左）擔任《山裡來了熊孩子》輔導長，無論帶娃還是處理幼兒鬧情緒，都得心應手。（東森綜合提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中