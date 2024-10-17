兄弟檔再度廝殺！李銘忠、李銘順金鐘前傳捷報 入圍亞洲電視大獎男主角

李銘順以《誰殺了她》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順以《誰殺了她》入圍第29屆「亞洲電視大獎」最佳男主角及網劇類的最佳男主角；李銘忠則以《夜盲》入圍最佳男主角，福地祐介以《Last Madame: Sisters of the Night》入圍網劇類最佳男主角，頒獎典禮11月29、30日於印尼雅加達舉行。

李銘順。（三立提供）

李銘順。（三立提供）

李銘順以家庭驚悚懸疑劇《誰殺了她》入圍最佳男主角，他將角色的情感糾葛與心理轉折拿捏得極其細膩，觀眾從他每一個眼神和肢體動作中，感受到角色的內心波動，他也憑同個角色入圍網劇類的最佳男主角。李銘順曾以《做工的人》、《逆局》、《親愛的，我愛上別人了》三度拿下金鐘獎；此次以《八尺門的辯護人》挑戰第四座金鐘獎。

請繼續往下閱讀...

李銘順以《誰殺了她》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（三立提供）

李銘忠以公視台語台電視電影《夜盲》入圍「最佳男主角」，他全片使用流利的台語演繹，坦言語言確實是這次的最大挑戰，要在口音和情緒投入之間做平衡，可說相當困難，幾乎只能硬背。李銘忠去年以《台灣犯罪故事－生死困局》入圍金鐘，今年則以《夜盲》連續2年角逐金鐘男主角寶座，再加上亞洲電視節的提名，印證了他多年來積累的實力。

李銘忠以《夜盲》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（公視台語台提供）

李銘忠以《夜盲》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

福地祐介同樣來勢洶洶，憑藉英語劇《Last Madame: Sisters of the Night（夜櫻）》強勢入圍網劇類最佳男主角。今年他同樣憑這部劇，獲得紐約電視節最佳男演員獎的肯定，在國際獎項上表現亮眼。劇中他飾演「冷酷間諜」，一個神秘而深沉的角色，從台詞到肢體語言，無不展示出驚人的層次感和表現力。這位日裔演員再度讓觀眾見識到了他的多語言演技魅力。

福地祐介以《Last Madame Sisters of the Night（夜櫻）》入圍第29屆亞洲電視大獎網劇類「最佳男主角」。（Ochre Pictures提供）

李銘順與李銘忠兄弟不但今年在亞洲電視大獎上同台競爭，更要在週六即將來臨的金鐘獎共同角逐「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，勢必會成為今年頒獎典禮的一大亮點。

李銘忠以《夜盲》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（公視台語台提供）

李銘忠以《夜盲》入圍第29屆亞洲電視大獎「最佳男主角」。（公視台語台提供）（記者李紹綾攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法