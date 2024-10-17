曾被艾怡良頒錯獎！ 陳建瑋「前世情人」指名合唱力挺

陳建瑋參與《虎姑婆和他的朋友》展覽。 （富邦文教基金會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王陳建瑋今（17日）出席《虎姑婆和他的朋友》沉浸式體驗展，當初他為了《虎姑婆和他的朋友》IP的創作音樂，關在家裡三、四天，埋頭寫出歌曲〈雨天你是讓人憂鬱的嗎〉，5歲的大女兒成為首位聽眾，女兒開心的說：「這是一首全世界最好聽的歌！」

陳建瑋。（富邦文教基金會提供）

談到兩位「前世情人」時，陳建瑋表情相當甜蜜，得意表示女兒喜歡聽他的歌，「平常我在練吉他或者在寫歌的時候，女兒們就會衝進來問說『爸爸你在幹嘛？』我就回：『在寫歌啊，妳想聽什麼？』所以她們對我彈吉他唱歌這件事情已經非常習慣了。」他與艾怡良因金曲頒錯獎烏龍事件結緣，一起合作新歌〈成見〉，女兒時常童言童語地在他開車時指名要聽，甚至當起艾怡良與他一起合唱。

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陳建瑋參與《虎姑婆和他的朋友》展覽。（富邦文教基金會提供）

虎姑婆其實是陳建瑋小時候的恐懼來源，但現在新的創作形式讓這個故事恐懼有了新的詮釋，可以讓小孩子面對平常說不出口的感覺，「透過《虎姑婆和他的朋友》這樣的方式再去重新認識虎姑婆，讓我對於虎姑婆這個故事，又有另外一個新的面貌。」陳建瑋興奮說：「謝謝這個計畫讓我能為孩子寫一首歌，而我孩子也很喜歡，這在我人生創作生涯中是非常光榮幸運的事。」

《虎姑婆和他的朋友》源於富邦文教基金會於今年開發的同名兒童流行音樂節目，邀請孩子們分享真實的恐懼經歷，黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及小威，加上節目主持人陶晶瑩，共同為孩子們打造跨越古典、爵士、電子、流行音樂多種曲風的歌曲。十首音樂MV YouTube連結：https://reurl.cc/Nld1e5

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