「挺台灣」遭封殺！ 陳慕義「尋找台灣人尊嚴」卻沒學校再找他
陳慕義。（資料照，記者陳逸寬攝）
馮亦寧／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕演員陳慕義去年（2023年）金馬頒獎典禮上說了一句「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，從此即無任何通告。他今（17日）在臉書發文感嘆，「我這個依然在尋找台灣人尊嚴，以及獨立的旗幟的演員，今年沒有一個學校再找我了。」
陳慕義今天於臉書曬出學生們給他的紅包，表示10幾年來，他每年或多或少都會去拍影視、傳播、表演等等相關科系的畢業製作。他說，「我不拿酬勞，只收紅包，包多少隨便他們，主要是歡迎他們將來加入影視這個行業，也利用從劇本、拍攝到剪輯完成，跟他們交換課堂和實際操作的差距。」
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陳慕義指出，他不會跟學生講「國家認同」這種大道理，但是會強調戲劇就是在描寫和模仿人生，「去看跟你一起生活的、旁邊的人你才會有別人也認同的角色和戲劇」還有「不要騙觀眾！」
然而，陳慕義透露，金馬60之後，「我這個依然在尋找台灣人尊嚴，以及獨立的旗幟的演員，今年沒有一個學校再找我了。」他坦言，這讓他很過意不去，「我不知道當他們畢業，投入台灣的演藝環境，那種既怯生又熱忱的學子心能存活多久。」
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