明道中學生設計「嘉義米禮盒」 獲選金馬61伴手禮

明道中學學生設計嘉義三光米禮盒，鼓勵遊子回「嘉」吃飯。（明道中學提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕明道中學技術高中部學生設計嘉義三光米禮盒，獲選今年「金馬61」聯名創意商品，薛芷安等4名同學運用阿里山森林、北回歸線、台農82號稻米照片，以嘉義農都等意象特色設計小包裝，鼓勵遊子回「嘉」吃飯獲評審青睞。

第61屆金馬獎將於11月23日晚間頒獎，相關聯名創意商品陸續上市，明道中學連續3年入選金馬59、60及61商品，今年由商業經營科高三詹詩捷、薛芷安及美工科高三生吳依婷、張翊芸攜手，前往嘉義米鄉考查發想設計包裝，農民及合作商巨鷗集團都滿意。

請繼續往下閱讀...

嘉義三光米禮盒獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）

明道中學技術高中部主任陳士虹說，同學考查阿里山森林、運用北回歸線緯度23.5發想，米盒包裝呈現嘉義稻香之城意象，「短短1個月內就做出來，實在跌破師長眼鏡。」

學生以農都、木都、稻香之都、重歸於好、畫都、美食之都、雲霧仙境及迴歸映華等主題，包裝米禮盒呈現繽紛姿態，薛芷安負責發想文案，她說，以台灣人流行諧音梗「賢畫家常，嘉聚藝堂」展現團聚感覺，鼓勵遊子回「嘉」吃飯。

明道中學4名同學設計嘉義三光米禮盒，獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）

詹詩捷表示，「花開成簇，良辰相映」跟三光米家族合作故事相輝映，鼓勵學弟妹把握機會、勇敢嘗試，也為作品有機會在金馬獎殿堂曝光感到榮幸。

明道中學曾為台中市霧峰區農會設計「荔戀」包裝，也替雲林縣百年瑞春醬油設計「春響甘露」聯名商品，多次攜手地方產業登上金馬鎂光焦點。

巨鷗策略長朱佩蘭說，同學與超過百人企業合作，與專業人士溝通呈現理念，並能各方位面向考量成就商品，業界多認為會越來越有成就。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法