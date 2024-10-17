晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

明道中學生設計「嘉義米禮盒」 獲選金馬61伴手禮

明道中學學生設計嘉義三光米禮盒，鼓勵遊子回「嘉」吃飯。（明道中學提供）明道中學學生設計嘉義三光米禮盒，鼓勵遊子回「嘉」吃飯。（明道中學提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕明道中學技術高中部學生設計嘉義三光米禮盒，獲選今年「金馬61」聯名創意商品，薛芷安等4名同學運用阿里山森林、北回歸線、台農82號稻米照片，以嘉義農都等意象特色設計小包裝，鼓勵遊子回「嘉」吃飯獲評審青睞。

第61屆金馬獎將於11月23日晚間頒獎，相關聯名創意商品陸續上市，明道中學連續3年入選金馬59、60及61商品，今年由商業經營科高三詹詩捷、薛芷安及美工科高三生吳依婷、張翊芸攜手，前往嘉義米鄉考查發想設計包裝，農民及合作商巨鷗集團都滿意。

嘉義三光米禮盒獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）嘉義三光米禮盒獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）

明道中學技術高中部主任陳士虹說，同學考查阿里山森林、運用北回歸線緯度23.5發想，米盒包裝呈現嘉義稻香之城意象，「短短1個月內就做出來，實在跌破師長眼鏡。」

學生以農都、木都、稻香之都、重歸於好、畫都、美食之都、雲霧仙境及迴歸映華等主題，包裝米禮盒呈現繽紛姿態，薛芷安負責發想文案，她說，以台灣人流行諧音梗「賢畫家常，嘉聚藝堂」展現團聚感覺，鼓勵遊子回「嘉」吃飯。

明道中學4名同學設計嘉義三光米禮盒，獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）明道中學4名同學設計嘉義三光米禮盒，獲選「金馬61」聯名創意商品。（明道中學提供）

詹詩捷表示，「花開成簇，良辰相映」跟三光米家族合作故事相輝映，鼓勵學弟妹把握機會、勇敢嘗試，也為作品有機會在金馬獎殿堂曝光感到榮幸。

明道中學曾為台中市霧峰區農會設計「荔戀」包裝，也替雲林縣百年瑞春醬油設計「春響甘露」聯名商品，多次攜手地方產業登上金馬鎂光焦點。

巨鷗策略長朱佩蘭說，同學與超過百人企業合作，與專業人士溝通呈現理念，並能各方位面向考量成就商品，業界多認為會越來越有成就。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中