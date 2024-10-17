《與夢前行 宮﨑駿》公開最新特典！影城獨家送透卡

《與夢前行 宮﨑駿》宮﨑駿在創作空檔藉由砍柴鍛鍊身心。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕宮﨑駿最新紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》首度登上台灣大銀幕，口碑爆棚，網友直呼「簡直是跪著看！」片商感謝影迷熱情支持，特地釋出最新特典，還將送出明年半年曆海報及紀念透卡，非常超值。

《與夢前行 宮﨑駿》由NHK導演荒川格耗時7年獨家跟拍宮﨑駿創作《蒼鷺與少年》的心路歷程，5月在坎城影展世界首映，台灣是國際影展之外緊接著上院線的地區。

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《與夢前行 宮﨑駿》不僅是關於《蒼鷺與少年》的創作全紀錄，還令觀眾能一窺宮﨑駿「想活出怎樣的人生」，以及為何終其一生無法擺脫創作之路的宿命。

《與夢前行 宮﨑駿》貼身拍攝宮﨑駿幕後創作秘辛。（甲上提供）

此外，威秀影城宣布將於明（18）至11月24日獨家舉辦《宮﨑駿動畫影展》，片單包括《天空之城》、《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》、《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》、《蒼鷺與少年》、《風之谷》、《紅豬》共9部經典片單。

凡於活動期間內持威秀影城《與夢前行 宮﨑駿》票根，即可享影展任一影片250元優惠票價（每張票根限折抵一次，但不限票數與影片多寡），購票除了可獲得限量2025半年曆A3海報一份，還能兌換該部電影紀念透卡，一組4張，9部片共有36款不同樣式等粉絲來收藏，加購販賣部459以上套餐再贈明信片，一組3張，共9款隨機贈送，10月23日威秀影城將公布影展所有場次，詳洽威秀官網。

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