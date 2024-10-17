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「60％OFF」小吳竟喊打6折 錯誤頻出網友傻眼：沒文化真可怕！

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「見習網美小吳」頻道有129萬粉絲訂閱，日前他與友人去加拿大溫哥華參加朋友婚禮，發現當地物價高得嚇人，因此拍影片分享。然而，該片一出隨即被網友抓出許多錯誤，小吳稱星巴客強制收小費20%，卻被吐槽其實沒有強制要小費；後來到了Outlet，服飾店寫著「60%OFF」標示，小吳脫口「全部都是6折」，這也讓一票網友驚呆，更直呼「是4折！」、「這不是國小就教了嗎？」引發熱議。

小吳竟稱「60%OFF」是打6折。（翻攝自YT）小吳竟稱「60%OFF」是打6折。（翻攝自YT）

一名網友在Dcard發文表示，昨天是他第一次完整看完小吳的影片，該片是分享溫哥華的物價，因為家人前陣子剛從溫哥華回來，覺得有興趣就點開來看，「不看還好，一看嚇一跳。」

原PO指出，小吳與友人首站到溫哥華麥當勞，小吳的朋友稱「麥當勞是國際連鎖的，價錢應該不會差太多。」事實上，2024大麥克指數全球排名，加拿大排在第5，一個大麥克售價5.25美元（約新台幣169元），是台灣2.28美元（約新台幣73元）的2倍多。原PO忍不住吐槽，看來大麥克指數還不算個普及的概念。

接著，小吳一行人在星巴克點完餐後提到，「星巴克強制收20％小費」，原PO的家人聽到當場駁斥，「屁啦！我去喝了幾十次都沒被收過」，他說明，刷卡機上面可以選擇，「有『Other』和『No tip』的選項，如果要切換要按下面的上下箭頭。」

網友指出，刷卡機上面可以選擇是否給予小費。（翻攝自YT）網友指出，刷卡機上面可以選擇是否給予小費。（翻攝自YT）

小吳和友人最後進到Outlet一間服飾店，裡面掛了一堆「60％OFF」牌子，小吳脫口「Oh my god！你看這裡，全部都是6折」，此言讓原PO傻眼說「是4折啦！」

原PO認為，許多錯誤的部分，當下口誤或不知道都很合理，不過剪片、審片竟然都沒人發現，「今天這部影片畢竟是25萬人看過的欸。」不知道有多少人會被植入「加拿大星巴克強制收20%小費」、「60%off等於6折」的錯誤資訊。

該貼文一出立刻掀起討論，吸引大批網友留言，「6折那個也太好笑」、「4折、6折這個不是國小就教了嗎」、「沒文化真可怕！」、「60%off那認真扯！不要誤導觀眾欸！

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