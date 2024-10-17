齊廷洹「靠爸」風波 黃宥嘉酸：若不是齊公子誰甩

導演齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕導演齊柏林之子齊廷洹日前受苗栗縣立圖書館之邀前往演講，沒想到承辦人傳訊錯頻，把「靠老爸餘蔭能吃一輩子」傳給齊廷洹，引起齊廷洹不滿，憤而退費離場。時隔5天，苗栗縣長鐘東錦才緊急發文道歉。眼科醫師黃宥嘉卻逆風表示承辦人員說的「餘蔭」未必是金錢，加上台灣社會風氣假掰，酸「齊公子感嘆自己沒靠爸，一堆人搶呼呼」。

黃宥嘉譏諷齊廷洹靠爸還不讓人說。（翻攝自臉書）

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黃宥嘉在社群發多篇文討論齊廷洹的事情，最新一篇發文寫下：「一般人感嘆沒爸靠，是一秒被罵；齊公子感嘆自己沒靠爸，一堆人搶呼呼」還認為從待遇看出身，很準的。她也認為「很多年輕人是沒人理的，因為他們的爸爸是No body」，更直言「會被人家這樣講，還生氣的，就是沒底氣。」

律師呂秋遠。（本報資料照）

律師呂秋遠卻有不同看法，他認為承辦人員對齊廷洹的背景根本一無所知，只會讓有心分享理念的人心灰意冷。呂秋遠指出，齊廷洹在父親齊柏林過世前，曾經當過老師，也因為喜歡汽車，曾經從事汽車銷售，回到基金會擔任董事只不過是因為親情壓力，「他甚至不是董事長」！呂秋遠反問，齊廷洹擔任董事原則上沒拿錢，例外會有微薄的車馬補貼，演講的部分根據苗栗縣政府給的預算，每小時2000元，交通費則實支實付；再者齊廷洹為了演講，必須耗費精力和時間準備資料內容，算上事前準備、來回交通、演講本身、現場問答、當人形立牌拍照，總共大約會花上10小時。呂秋遠一針見血指出：「總共10個小時，賺4000元，時薪400元，這樣很高嗎？」

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