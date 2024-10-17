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娛樂 電視

劉書宏愛上大8歲姐姐！槓上母親離家出走 反被說「只是玩玩」

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持《甄心分享小琳鐺》邀請劉書宏、明杰、朱宇謀三對母子上節目，向媽媽懺悔以前的不懂事；劉書宏就說以前交往一個女友大他8歲，後來媽媽嚴格限制他行動，讓他氣到離家出走！

劉書宏為初戀槓上媽媽，還離家出走。（緯來提供）劉書宏為初戀槓上媽媽，還離家出走。（緯來提供）

劉書宏提到以前媽媽把他當女兒養，有嚴格的門禁管控他，當他19歲交往一個女友，以為對方只有大他2、3歲，沒想到對方竟大他8歲，媽媽開始限制他跟這個女生出去，也阻攔他們的愛情，讓劉書宏氣到收拾行李離家出走，沒想到去找對方，女生也被嚇到說只是跟你約會玩玩而已，那次離家出走一個月，回來爸爸還想揍他，劉書宏媽媽說，男孩子都要經過這個歷練，那時候她還偷偷塞錢給他，要他想好就快回家。

明杰的母親許仙姬說，她反而希望兒子交往比他年紀大的女友，這樣的女生會比較成熟。明杰以前交往一位女友，因為房子是向明杰媽媽朋友租的，還意外讓她發現對方劈腿。有次，明杰母親去敲門，女生不開門，她就到朋友隔壁的住處等待，直到看到屋裡出來一個男生，她再度去敲門，女生才開門。許仙姬跟明杰說這個朋友有問題，明杰原本以為不可能啦！對方只是他朋友，後來事實證明他真的被劈腿，也感嘆媽媽真的超強的。

明杰（左起）、劉書宏、朱宇謀向母親為以前不懂事懺悔。（記者林欣穎攝）明杰（左起）、劉書宏、朱宇謀向母親為以前不懂事懺悔。（記者林欣穎攝）

朱宇謀曾經講了一句話「你會老，我會大」讓媽媽超傷心，那時候他在台北讀書，很想穿耳洞，母親不同意，他偷偷穿以後，回到家發現耳洞快癒合，又在浴室拿針刺搞到大流血，被母親發現氣炸，要他跪下認錯，他後來想到同學說如果要嗆父母的話可以講這句話，就脫口而出「你會老，我會大」讓母親火大到當場巴他。

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