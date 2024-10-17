「黑白大廚」呂敬來185帥兒曝光！自稱「半個台灣人」 鬆口第二季規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕熱門實境節目《黑白大廚》中台韓混血名廚呂敬來近期在台灣爆紅，他的兒子Jeremy也因為網紅採訪呂敬來意外曝光。外型高帥的Jeremy近日來台旅遊，在呂敬來牽線下接受鏡新聞獨家採訪外，更在當家主播廖芳潔的帶領下參觀鏡電視，參訪過程Jeremy不只舉止得宜，中文流利有問必答，對於能參觀如此新穎的電視台，他說：「很特別，也很榮幸！」

Jeremy高中就來台環島旅遊過，對於台灣美食如數家珍。（鏡電視提供）

網紅「韓國女生Judy」訪問呂敬來影片中意外曝光的Jeremy，中文名為呂隆，現年33歲，身高185公分的他表示自己跟爸爸一樣，都是拿中華民國護照，尚未入籍韓國。Jeremy表示，自己其實來過台灣很多次，從高中第一次來台灣環島旅遊後，已經多次來台：「我就是半個台灣人」。

請繼續往下閱讀...

Jeremy說每次來朋友都會介紹他很多台灣美食，所以他知道的台灣小吃跟美食比爸爸還多，不過他最愛的還是滷肉飯。一聽到記者說最近剛揭曉的牛肉麵冠軍竟然是鍋貼連鎖店，他也躍躍欲試問說怎麼去，一旁廖芳潔也立刻幫他在手機地圖上標示出來，看得出他特愛嘗鮮。

《黑白大廚》中餐大師呂敬來是台灣籍在韓華僑。（翻攝自IG）

Jeremy本身也是料理高手，不過他學的菜系跟爸爸不同，不是中菜而是新加坡菜，他說因為爸爸的朋友中有位新加坡米其林2星主廚，有次在找同時會中文跟韓文的幫手，自己當然就成了不二人選，也因為開始學習新加坡料理。Jeremy表示他這次會在台灣待上五天，會去上鳳梨酥烘焙課程，還想去大稻埕採買韓國買不到的冬瓜塊，至於有沒有可能在《黑白大廚2》現身，他笑說：「會鼓勵哥哥去參加」。

廖芳潔問他呂敬來主廚參加前有沒有很掙扎，Jeremy回覆爸爸當時的確很掙扎，但是因為喜歡挑戰，最後還是點頭答應出賽，這點讓廖芳潔相當震撼，她覺得一位地位崇高的廚師要上節目被挑戰，甚至可能落敗，這樣勇於挑戰的心態，實在讓人無法想像。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法