晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「黑白大廚」呂敬來185帥兒曝光！自稱「半個台灣人」 鬆口第二季規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕熱門實境節目《黑白大廚》中台韓混血名廚呂敬來近期在台灣爆紅，他的兒子Jeremy也因為網紅採訪呂敬來意外曝光。外型高帥的Jeremy近日來台旅遊，在呂敬來牽線下接受鏡新聞獨家採訪外，更在當家主播廖芳潔的帶領下參觀鏡電視，參訪過程Jeremy不只舉止得宜，中文流利有問必答，對於能參觀如此新穎的電視台，他說：「很特別，也很榮幸！」

Jeremy高中就來台環島旅遊過，對於台灣美食如數家珍。（鏡電視提供）Jeremy高中就來台環島旅遊過，對於台灣美食如數家珍。（鏡電視提供）

網紅「韓國女生Judy」訪問呂敬來影片中意外曝光的Jeremy，中文名為呂隆，現年33歲，身高185公分的他表示自己跟爸爸一樣，都是拿中華民國護照，尚未入籍韓國。Jeremy表示，自己其實來過台灣很多次，從高中第一次來台灣環島旅遊後，已經多次來台：「我就是半個台灣人」。

Jeremy說每次來朋友都會介紹他很多台灣美食，所以他知道的台灣小吃跟美食比爸爸還多，不過他最愛的還是滷肉飯。一聽到記者說最近剛揭曉的牛肉麵冠軍竟然是鍋貼連鎖店，他也躍躍欲試問說怎麼去，一旁廖芳潔也立刻幫他在手機地圖上標示出來，看得出他特愛嘗鮮。

《黑白大廚》中餐大師呂敬來是台灣籍在韓華僑。（翻攝自IG）《黑白大廚》中餐大師呂敬來是台灣籍在韓華僑。（翻攝自IG）

Jeremy本身也是料理高手，不過他學的菜系跟爸爸不同，不是中菜而是新加坡菜，他說因為爸爸的朋友中有位新加坡米其林2星主廚，有次在找同時會中文跟韓文的幫手，自己當然就成了不二人選，也因為開始學習新加坡料理。Jeremy表示他這次會在台灣待上五天，會去上鳳梨酥烘焙課程，還想去大稻埕採買韓國買不到的冬瓜塊，至於有沒有可能在《黑白大廚2》現身，他笑說：「會鼓勵哥哥去參加」。

廖芳潔問他呂敬來主廚參加前有沒有很掙扎，Jeremy回覆爸爸當時的確很掙扎，但是因為喜歡挑戰，最後還是點頭答應出賽，這點讓廖芳潔相當震撼，她覺得一位地位崇高的廚師要上節目被挑戰，甚至可能落敗，這樣勇於挑戰的心態，實在讓人無法想像。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中