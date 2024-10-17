網美「床戰姨丈」13回僅判賠40萬 律師轟：道德被狗咬

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市一名學霸網美遭週刊踢爆，和大23歲的姨丈有婚外情，男方在筆記本中詳細記錄兩人13次性行為的細節，被老婆發現而離婚並對網美提告，但判賠金額只有40萬。對此，知名律師李怡貞昨（16日）於臉書發文痛批該網美，「道德就是被狗咬」，並用數學算式嘲諷，算出網紅每次與人夫發生關係的費用，直言「侵害配偶權的賠償金額，就是這麼骨感」。

律師李怡貞。（翻攝自臉書）

李怡貞昨天在臉書發文指出，這名「學霸小三」喊男方老婆為阿姨，回台灣還靠阿姨幫忙去公司實習，卻趁著阿姨到巴黎旅遊時偷吃姨丈。不僅如此，「姨丈也很有病的在記事本裡面詳細記錄13次的性愛紀錄，聽說連體位都記錄。學霸小三甚至將與人夫的合照上傳到網路上。」她認為，2人是用玩火的方式在偷吃。

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「法官認定24歲的學霸小三侵害配偶權，小三名下有1700萬的資產，年收入160萬，雖然男方老婆求償200萬元，判應賠40萬元。」對此，李怡貞提出5點看法，第一，她痛批該網美，書讀的再高，家庭背景再好，道德就是被狗咬；接著，她用數學換算價值，「性愛次數13次，所以每睡人家老公一次，付出三萬零七百六十九元」、「過去睡老公賺了有幾千萬」，安慰男方老婆別太難過。

第三，李怡貞向男方老婆喊話，「請教育妳的先生跟年輕女性保持相當的界線感，同時妳自己也別太雞婆，真正有實力的人是不需要妳或是任何人扶持，就能走到該有的位置」；第四，她幽默提醒，去巴黎要注意小偷以及小三！

最後，李怡貞坦言，「侵害配偶權的賠償金額就是這麼骨感」，強調「不要懷疑，這位學霸小三除了資產收入不菲，還同時是有上萬追蹤的KOL，結果法院還是很保守的只判賠40萬」。提醒女人還是要多想想，什麼才是對自己最大的保障，永遠都只有自己才能保障自己。

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