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娛樂 電視

收到監獄通知單？康康圈粉受刑人 信件藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》受到觀眾喜愛，日前製作單位還收到一封來自台東監獄受刑人所寫的信，節目中康康特別拿出信件，正要準備念內容時許志豪卻冒出一句：「你怎麼會收到這種報到通知單。」讓眾人忍不住一陣大笑。

信件中受刑人表示自己是節目的鐵粉，並提及在自己的囚旅中能有節目相伴，得到慰藉，尤其當聽到親情或愛情相關的歌曲時，心情更是感觸極深，節目中歌手曾演唱《戀戀沙崙站》一曲也讓他難忘。而主持群得知有忠實觀眾這麼喜愛節目，都覺得別有意義，「這是節目存在的最大價值」許志豪感性地說。

《綜藝一級棒》收到一封來自台東監獄受刑人所寫的信。（中視提供）《綜藝一級棒》收到一封來自台東監獄受刑人所寫的信。（中視提供）

新一集節目邀來秀蘭瑪雅、蘇宥蓉、陳怡婷、林良歡、吳申梅、吳俊宏、吳美琳、沈建豪等，演唱的都是人氣必唱金曲，更是大家去KTV會點唱的歌單，其中蘇宥蓉唱《人生的歌》一曲時，康康親自幫她念口白，聆聽整首歌時李子森竟然爆哭：「從康哥開始引述這個故事時完全整個（潰堤），其實（康哥）講話的時候就已經開始有點眼眶紅，然後宥蓉唱的時候，就整個受不了，扛不住了。」

康康則是很怕自己的獨白破壞了這段演出，主持群則不習慣康康突然太正經，紛紛敲碗他來一段「不正經版」，康康反應也很快，馬上學起伍佰、比莉、凌峰等口吻，讓氣氛轉換變得歡樂。

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