「一世代」連恩墜樓身亡粉絲慟 前未婚妻爆料他常傾吐：我會很早死

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團「一世代」前團員連恩佩恩傳出，16日在阿根廷布宜諾斯艾利斯下榻飯店3樓墜樓身亡消息，享年31歲，消息震驚全球粉絲，現傳出他過世前情緒失控，還在飯店摔筆電，而他過世前兩天，前未婚妻瑪雅才在Podcast節目中談到，連恩常打電話給她還有她的媽媽，多次傾吐：「我會很早死！」不料一語成讖。

連恩佩恩（左）和女友凱特去阿根廷度假，如今卻天人永隔。（翻攝自Tik Tok）

原本連恩是和現任女友凱特一起到阿根廷度假，但在他過世前兩天，提前離開阿根廷飛回美國，凱特還在社群分享她和男友度假的一些影片，不料現在天人永隔。

請繼續往下閱讀...

連恩前未婚妻瑪雅在節目中提到，連恩常覺得自己做得不好。（翻攝自IG）

另一方面，前兩天連恩的前未婚妻瑪雅在Podcast節目《網路已死》中，談到他的心理健康狀況，並詳細描述了他們的談話，連恩常說自己：「做得不好！」並認為他很快就會死。

連恩佩恩（右）與女友凱特。（翻攝自IG）

10月初瑪雅在社群談到，她和連恩2022年分手後，對方還是常會傳訊息給她，而在連恩過世前兩天，她剛好在Podcast裡提到，連恩總喜歡談論死亡，會說：「我要死了，我做得不好。」瑪雅並說：「我試著幫助他，但他沒有接受。他打電話給我媽媽說，『我想我不會再活太久了！』」瑪雅的爆料，更讓粉絲為連恩感到難過。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法