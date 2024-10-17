晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

職籃女將因傷忍痛退役 楊晴入圍金鐘新人陷焦慮

〔記者李紹綾／專訪〕楊晴曾效力於WSBL國泰女籃，她以素人之姿演出客台影集《女孩上場2》，一舉入圍金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，被問及有無星夢時，她不假思索說：「沒有，我都沒想過我會退役了。」

楊晴。（記者潘少棠攝）楊晴。（記者潘少棠攝）

31歲的楊晴有著181公分的高䠷身材，國中二年級被選入國泰女籃，過著與同齡人不同的高壓生活，曾擔任2017年台北世大運女籃隊的隊長，率隊摘銅，5年前一場車禍成了她退役的關鍵點，她原本左膝蓋的十字韌帶斷裂，開完刀復健了半年，就在赴日移地訓練前3天，騎車不慎自摔，送醫院治療時，膝蓋變得超級腫，「我下床發現無法走路，就覺得完蛋了，要被罵了，但我沒想太多，人生遇到的所有事時都是老天安排。」

前中華隊長楊晴在《女孩上場2》狠嗆安心亞「有我就沒有她」。（客家電視台/魔幻時刻電影提供）前中華隊長楊晴在《女孩上場2》狠嗆安心亞「有我就沒有她」。（客家電視台/魔幻時刻電影提供）

歷經車禍、開刀，楊晴2020年重返球場，「我戴了2年的護具，那時給自己時間、機會。」期間發現體能、程度漸漸跟不上大家，萌生退役的想法，「在無法再進步的情況下，我不想再繼續待了，很怕拖累大家，因為球隊待遇真的太好，我會覺得我憑什麼。」天人交戰期間，她承受極大壓力，「畢竟球隊是長年的冠軍隊，壓力很大。」

楊晴的媽媽一開始不贊同她退役，認為她只是職業倦怠，還跟她說：「自己選的路，要把它走完。」她後來常在賽事中坐冷板凳，決定選擇告訴媽媽，自己身體的實際狀況，也常在球隊樓梯間打電話向媽媽訴心聲：「我想退隊，不想打了，很累，上場時間不多，程度、能力上沒那麼快跟上大家。」總教練不斷慰留她，最後是高中教練說：「讓她去做想做的事吧！」球隊才願意放手，讓她結束長達14年的球員生涯。

楊晴。（記者潘少棠攝）楊晴。（記者潘少棠攝）

2022年退役後，楊晴面臨了另一段低潮，她直言：「因為我只會打籃球，什麼都不會。」她形容這有如「正式出社會」，租房子、吃飯都要花錢，開銷相對變多了，「薪水一定跟球員完全不同，就得逼自己去面對、去接受，也要改變生活型態、花錢方式，心態及想法真的很重要。」現在適應了嗎？楊晴笑說自己是屬於「餓死也不會回家的人」，她現在除了經營電商，還在國小當籃球隊教練。

金鐘59進入倒數，楊晴首次參與盛會，透露宣布入圍時，導演吳宗叡立刻打電話報喜，不忘叮嚀「開始減肥嘍！記得跟家人講喔！」讓她哭笑不得，原來是她在拍戲期間，瘦了3公斤，可惜僅維持2星期，後來體重慢慢增加，前後差了5公斤，她為了典禮做了不少準備，坦言不知道可以瘦多少，直喊：「我盡力啦！都去看中醫了，因為有原本的舊傷，發炎指數又高，身上的溼氣太重，水一直排不掉，所以看起來很水腫，體重下降速度很慢。」

楊晴表示，自己容易想太多，因而陷入焦慮的漩渦，「我的情緒因此受到影響，體重反而一直下不去，所以現在只能輕鬆看待這件事情。」讓她感慨的是，經營電商的夥伴大方和她分享資源，還跟她說：「妳是代表我們，不準邋遢出席。現在就是用最快速度瘦下來，其他的我們會處理。」因夥伴來自各行各業，覺得她不僅代表劇組，也是代表著電商團隊，「我真的很感恩，謝謝他們願意跳出來幫忙。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中