職籃女將因傷忍痛退役 楊晴入圍金鐘新人陷焦慮

〔記者李紹綾／專訪〕楊晴曾效力於WSBL國泰女籃，她以素人之姿演出客台影集《女孩上場2》，一舉入圍金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，被問及有無星夢時，她不假思索說：「沒有，我都沒想過我會退役了。」

楊晴。（記者潘少棠攝）

31歲的楊晴有著181公分的高䠷身材，國中二年級被選入國泰女籃，過著與同齡人不同的高壓生活，曾擔任2017年台北世大運女籃隊的隊長，率隊摘銅，5年前一場車禍成了她退役的關鍵點，她原本左膝蓋的十字韌帶斷裂，開完刀復健了半年，就在赴日移地訓練前3天，騎車不慎自摔，送醫院治療時，膝蓋變得超級腫，「我下床發現無法走路，就覺得完蛋了，要被罵了，但我沒想太多，人生遇到的所有事時都是老天安排。」

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前中華隊長楊晴在《女孩上場2》狠嗆安心亞「有我就沒有她」。（客家電視台/魔幻時刻電影提供）

歷經車禍、開刀，楊晴2020年重返球場，「我戴了2年的護具，那時給自己時間、機會。」期間發現體能、程度漸漸跟不上大家，萌生退役的想法，「在無法再進步的情況下，我不想再繼續待了，很怕拖累大家，因為球隊待遇真的太好，我會覺得我憑什麼。」天人交戰期間，她承受極大壓力，「畢竟球隊是長年的冠軍隊，壓力很大。」

楊晴的媽媽一開始不贊同她退役，認為她只是職業倦怠，還跟她說：「自己選的路，要把它走完。」她後來常在賽事中坐冷板凳，決定選擇告訴媽媽，自己身體的實際狀況，也常在球隊樓梯間打電話向媽媽訴心聲：「我想退隊，不想打了，很累，上場時間不多，程度、能力上沒那麼快跟上大家。」總教練不斷慰留她，最後是高中教練說：「讓她去做想做的事吧！」球隊才願意放手，讓她結束長達14年的球員生涯。

楊晴。（記者潘少棠攝）

2022年退役後，楊晴面臨了另一段低潮，她直言：「因為我只會打籃球，什麼都不會。」她形容這有如「正式出社會」，租房子、吃飯都要花錢，開銷相對變多了，「薪水一定跟球員完全不同，就得逼自己去面對、去接受，也要改變生活型態、花錢方式，心態及想法真的很重要。」現在適應了嗎？楊晴笑說自己是屬於「餓死也不會回家的人」，她現在除了經營電商，還在國小當籃球隊教練。

金鐘59進入倒數，楊晴首次參與盛會，透露宣布入圍時，導演吳宗叡立刻打電話報喜，不忘叮嚀「開始減肥嘍！記得跟家人講喔！」讓她哭笑不得，原來是她在拍戲期間，瘦了3公斤，可惜僅維持2星期，後來體重慢慢增加，前後差了5公斤，她為了典禮做了不少準備，坦言不知道可以瘦多少，直喊：「我盡力啦！都去看中醫了，因為有原本的舊傷，發炎指數又高，身上的溼氣太重，水一直排不掉，所以看起來很水腫，體重下降速度很慢。」

楊晴表示，自己容易想太多，因而陷入焦慮的漩渦，「我的情緒因此受到影響，體重反而一直下不去，所以現在只能輕鬆看待這件事情。」讓她感慨的是，經營電商的夥伴大方和她分享資源，還跟她說：「妳是代表我們，不準邋遢出席。現在就是用最快速度瘦下來，其他的我們會處理。」因夥伴來自各行各業，覺得她不僅代表劇組，也是代表著電商團隊，「我真的很感恩，謝謝他們願意跳出來幫忙。」

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