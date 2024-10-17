才入圍金馬獎女主角！夏于喬驚爆跟導演老公林書宇鬧僵

〔記者陽昕翰／台北報導〕電影《小雁與吳愛麗》獲得本屆金馬獎8項提名，劇組分別接受POP Radio 節目專訪，導演林書宇被問到首次與妻子夏于喬合作感想？林書宇笑說，原以為夫妻間的默契能讓拍攝更順利，沒想到卻被老婆抱怨「很不會導戲」，讓他忍不住自嘲：「教演員演戲不是導演的工作吧！」

林書宇（中）與夏于喬（左）夫妻檔首度合作拍電影，與影后楊貴媚合作。（POP Radio提供）

其實「夫妻共事」卻沒有想像中夢幻，林書宇透露，在片場環境高壓，彼此沒有適時切換好身分，常常太過求好心切而忽略對方的感受，在開拍一周後，夫妻倆就決定把話講開，「我們說好收工就不講工作，在片場就各自把工作做好」，成功找到相處的平衡點。

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夏于喬在《小》片中的細膩詮釋母女間的情感羈絆，從主持咖到演技展現，一路以來的轉變林書宇都看在眼裡。

其中夏于喬有一場一鏡到底的戲，除了要兼顧情緒，還要配合編劇不斷調整台詞，最後連拍七個take才完美收工，令林書宇相當佩服，她出色的表現更獲得金馬獎最佳女主角的提名肯定。

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