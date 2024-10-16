新垣結衣也唱過！《求婚大作戰》插曲霸榜逾20年 MONGOL800二度衝火球祭

MONGOL800（夥球擊提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕火球祭11/30-12/1在桃園樂天棒球場登場，今日釋出了最終演出陣容，沖繩熱血龐克MONGOL800、演唱會場場秒殺的金屬團血肉果汁機、幽默樂觀系經典樂團旺福、甫獲金曲獎評審團獎的大象體操、睽違十多年再次復出的潑猴以及日系後搖樂團體熊專科。同時火球祭也一併公布全卡司的分日演出陣容，讓不少樂迷在社群上討論：「這個陣容只能買雙日吧！」「兩天都好期待！」。

MONGOL800歌曲充滿夏日風情，2001年推出專輯《MESSAGE》，其中收錄了經典日劇《求婚大作戰》中的青春純愛插曲〈小小戀歌〉，在當時風靡國內，連續登上oricon排行榜超過260週，被許多日本歌手爭相翻唱，包含新垣結衣、倖田來未等，一舉讓MONGOL800成為日本第一個專輯銷量突破百萬的獨立樂團，更成為當年度日本專輯銷量的前三名。直到目前，〈小小戀歌〉還是許多日本KTV點播排行前10名。此次來台演出是MONGOL800繼2017年再度於火球祭登台，也讓樂迷十分期待。

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血肉果汁機（夥球擊提供）

2024火球祭也邀請到台灣金屬樂團第一把交椅血肉果汁機，近年他們時常將金屬結合不同風格和元素，將樂團推向更新的高度。其中就包含與台語金曲歌王許富凱合作的〈伊的身邊已經有別人2023（feat. 血肉果汁機）〉以及與金曲新人ØZI合作的〈玉山〉，更於今年擔任金曲獎開場嘉賓，直接將衝撞場景帶進典禮現場。

成軍已26年的旺福以充滿陽光和歡樂氣息的音樂風格深受樂迷喜愛，曾獲得金音獎最佳樂團獎肯定的他們，近年也跨足創作戲劇歌曲，並深受家庭粉絲歡迎，例如《俗女養成記》傳唱度十足的主題曲〈一人一半〉、〈莎喲娜拉Sayonara〉便是出自旺福之手，火球祭主辦之一的滅火器大正更笑說：「我女兒也是旺福的歌迷，可見他們魅力多大！」

大象體操（夥球擊提供）

除此之外，於2023年底展開十週年「世界」巡迴的大象體操也即將參戰火球祭，大象體操是以貝斯、鼓、吉他為主要編制的三件式數學搖滾樂團，將西方搖滾結合東方變拍思維，成為國際數字搖滾首屈一指的音樂人，曾經出演過許多海外知名音樂祭包含日本FUJI ROCK、韓國Pentaport Rock Festival、美國SXSW等等。

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