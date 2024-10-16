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齊柏林兒子遭酸「靠爸」離場！音樂人開轟：關你什麼事

齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕齊廷洹是已故導演齊柏林的兒子，他上週前往苗栗縣立圖書館演講，卻收到承辦人錯頻傳訊「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，最後離開現場，掀起各界議論；對此，音樂人田定豐看不下去，罕見在社群開轟：「別人的人生關你什麼事？」不滿這位承辦人員的誇張行徑。

田定豐（資料照）田定豐（資料照）

田定豐直言：「這反映出的正是這位承辦人員，心中看別人的『不順眼』。」他看到新聞很有感，「現在的社會中，更多的『不順眼』則是用文字在網路上攻擊根本不認識的人，或是在私下朋友之間進行語言嘲諷，藉以顯示自己的直言和高人一等的荒謬。」

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田定豐認為，這種內心陰暗面性格，想藉由對別人的攻擊，取得更多人的認同。

田定豐表示，世界上許多對立，都是從個人小小的看不順眼，導致集體意識的盲目而成為二元對立，「在大是大非的框架外，沒有人有資格代表絕對的『公義』去審視和批評別人的人生。」

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