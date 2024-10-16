晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

靠爸又怎麼了？ 小冬瓜力挺齊柏林兒

齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕拍攝《看見台灣》導演齊柏林兒子齊廷洹到苗栗演講遭承辦人羞辱「靠爸餘蔭」氣憤離場，苗栗縣政府教育處昨（15）日晚間緊急發布聲明向齊廷洹道歉，並指女承辦人對此深感抱歉並已請辭，縣府經評估該員個人行為十分不恰當，也不適任現有職務，已准辭。

相關新聞：齊柏林兒子到苗栗演講被羞辱「靠爸餘蔭」 女承辦人道歉請辭

已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜，今（16）日中午在臉書發文力挺齊廷洹，他也認了自己就是「靠爸」，小冬瓜憶及當年爸爸曾說：「我知道做殯葬什麼都帶不走，只能在我有能力的時候，為你多鋪一點路，你才不會像我小時候過得這麼辛苦。」小冬瓜說，這是來自父親在人生最後給他的祝福。

相關新聞：齊柏林兒子被辱「靠爸餘蔭」 苗栗縣長鍾東錦發文「歉疚與羞慚」

如今10多年過去了，小冬瓜依舊承蒙許多來自父親當年種下善果的庇蔭，他非常感激與感恩，也發自內心認為：「如果沒有當年父親的付出，我不可能有今天。」

相關新聞：齊柏林之子受邀演講 意外收無禮訊息指「啃老」拂袖而去

「但庇蔭像柴火，隨著時間的流逝，庇蔭也是會消逝的」，小冬瓜明白，很多時候網友也許只看到所謂繼承光環，那些光鮮亮麗，上台接受掌聲的一面，卻不知道這背後曾走過什麼樣的心酸與委屈，「10年的歷程確實走過許多不容易，但我從未抱怨，因為每一個人都有屬於自己的功課與修煉，人生際遇不同沒什麼能比較的。」

相關新聞：齊柏林兒子演講遭辱 承辦人道歉請辭

小冬瓜說，到頭來唯一能做的，始終還是好好面對眼下的生活與挑戰，想想還有什麼是我能為大家付出的，為這份庇蔭添加柴火，持續發揚光大，「所以我雖然承接著父親的祝福與庇蔭，但我也清楚這份庇蔭，來自對社會關懷的善意，絕不可能遊手好閒不作為就能承接。」

已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜。（翻攝自小冬瓜臉書）已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜。（翻攝自小冬瓜臉書）

最後小冬瓜清楚告訴大家：「若能將庇蔭的光環發揮影響力，照顧好自己，又能夠幫助到身邊的人，讓環境因為這份善意而變得更好，靠爸又怎麼了？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中