靠爸又怎麼了？ 小冬瓜力挺齊柏林兒

齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕拍攝《看見台灣》導演齊柏林兒子齊廷洹到苗栗演講遭承辦人羞辱「靠爸餘蔭」氣憤離場，苗栗縣政府教育處昨（15）日晚間緊急發布聲明向齊廷洹道歉，並指女承辦人對此深感抱歉並已請辭，縣府經評估該員個人行為十分不恰當，也不適任現有職務，已准辭。

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已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜，今（16）日中午在臉書發文力挺齊廷洹，他也認了自己就是「靠爸」，小冬瓜憶及當年爸爸曾說：「我知道做殯葬什麼都帶不走，只能在我有能力的時候，為你多鋪一點路，你才不會像我小時候過得這麼辛苦。」小冬瓜說，這是來自父親在人生最後給他的祝福。

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如今10多年過去了，小冬瓜依舊承蒙許多來自父親當年種下善果的庇蔭，他非常感激與感恩，也發自內心認為：「如果沒有當年父親的付出，我不可能有今天。」

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「但庇蔭像柴火，隨著時間的流逝，庇蔭也是會消逝的」，小冬瓜明白，很多時候網友也許只看到所謂繼承光環，那些光鮮亮麗，上台接受掌聲的一面，卻不知道這背後曾走過什麼樣的心酸與委屈，「10年的歷程確實走過許多不容易，但我從未抱怨，因為每一個人都有屬於自己的功課與修煉，人生際遇不同沒什麼能比較的。」

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小冬瓜說，到頭來唯一能做的，始終還是好好面對眼下的生活與挑戰，想想還有什麼是我能為大家付出的，為這份庇蔭添加柴火，持續發揚光大，「所以我雖然承接著父親的祝福與庇蔭，但我也清楚這份庇蔭，來自對社會關懷的善意，絕不可能遊手好閒不作為就能承接。」

已故殯葬業者「冬瓜」郭東修兒子小冬瓜。（翻攝自小冬瓜臉書）

最後小冬瓜清楚告訴大家：「若能將庇蔭的光環發揮影響力，照顧好自己，又能夠幫助到身邊的人，讓環境因為這份善意而變得更好，靠爸又怎麼了？」

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