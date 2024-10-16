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磅礡史詩回歸！雷導《神鬼戰士II》重返羅馬帝國喊興奮

傳奇導演雷利史考特（左）回歸執導《神鬼戰士II》。（UIP提供）傳奇導演雷利史考特（左）回歸執導《神鬼戰士II》。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕傳奇導演雷利史考特回歸執導《神鬼戰士II》，延續首集發生在古羅馬關於爭奪權力、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事。導演雷利表示《神鬼戰士》在全球引起巨大迴響至今已近25年，「再次重返羅馬帝國真是令人興奮！」

保羅麥斯卡和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》上演史詩對決。（UIP提供）保羅麥斯卡和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》上演史詩對決。（UIP提供）

該片集合影集《正常人》保羅麥斯卡飾演盧賽斯，影集《最後生還者》佩德羅帕斯卡飾演阿卡修斯將軍，還有影帝丹佐華盛頓飾演馬克里努斯，首集康妮尼爾森則回歸演出露西拉，也就是盧賽斯的母親。

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電影一開始，羅馬經歷了20年的動盪不安，充滿了爭奪權力的狂人，可以買下王位，而整個故事的起源是盧賽斯小時候，母親為了保護把他送走，卻看到他淪為階下囚被帶回羅馬。

保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》飾演盧賽斯，角色先前曝光是首集羅素克洛的兒子。（UIP提供）保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》飾演盧賽斯，角色先前曝光是首集羅素克洛的兒子。（UIP提供）

幾位演員都表示，身為演員的他們和導演雷利都很清楚要拍什麼電影，製作團隊打造史詩般的世界，電影中的浩大場景，像是將競技場注滿水、放出各種野獸，全都是史料記載中曾經發生過的事情，「一切都是來真的，無論你走到哪裡，都有數千名士兵和華麗戲服，能夠再度走進那座競技場，真的很棒。」

全片格局宏偉，充滿複雜的角色和精彩的故事，完全符合史詩鉅片的標準，而對於導演雷利來說，音樂也是一種語言，在劇情需要的時候，為電影增添更多的張力；同時，音樂也是一種宣言，一種風格的表現。

曾為《神鬼戰士》配樂的大師漢斯季默提到，本次配樂師哈利葛瑞森威廉斯也是非常優秀的配樂師，「尤其很喜歡他使用第一集的經典音樂，並進一步擴展它，創作出非凡的配樂讓大家驚艷。」

本集配樂哈利則表示：「我編寫的配樂包含了漢斯季默為第一部電影創作的音樂主題元素，呈現出來的音樂真是無與倫比。」他形容導演雷利在音樂方面非常開放，但會跟他討論光與暗，「然後我就以音樂的方式來詮釋，規模龐大的動作場面，及羅馬帝國權力鬥爭的戲份取得良好平衡，雷利則以競技場上的史詩戰鬥，讓這部電影的精彩程度更上一層樓。」

哈利舉例，劇本中有一句台詞說「這是盧賽斯成為麥希穆斯（首集羅素克洛角色）的時刻」，「我就想『也許我能為盧賽斯創作音樂主題，然後轉變成第一部電影的主題音樂』。」果然創作出絕佳配樂。《神鬼戰士II》將於11月14日搶先美國一週在台上映。

《神鬼戰士II》史詩篇花絮：

《神鬼戰士II》配樂篇花絮：

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