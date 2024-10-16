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宋逸民揭年度新計畫！陳維齡從「最怕瞻仰遺容」到克服恐懼：我的使命

藝起發光今（16）日宣布年度計畫。（翻攝自臉書）藝起發光今（16）日宣布年度計畫。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝起發光今（16）日宣布年度計畫，將在台北、新北、台中舉辦3場大型傳愛巡迴活動「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」，活動由宋逸民牧師夫婦帶領團隊進行。

藝起發光將在台北、新北、台中舉辦3場大型傳愛巡迴活動「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」。（翻攝自臉書）藝起發光將在台北、新北、台中舉辦3場大型傳愛巡迴活動「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」。（翻攝自臉書）

「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」由七座金鐘奬導演洪榮良夫婦編導吳東諺夫婦敬拜，其中不可或缺的還有唐振剛的舞團、藝起發光樂團及沙畫大師莊明達，將通過眾藝人演唱詩歌及藝起發光創作的歌曲、舞蹈、多媒體影音動畫等方式呈現

團隊成員包含宋逸民牧師、陳維齡師母、吳東諺、白家綺、周子寒、陳宇風、葉家妤、李又汝、林道遠、王瑞瑜、「小薰」黃瀞怡、張志豪、張文綺、鄭亦真、胡藝芬、莊明達、林柏妤、唐振剛、楊蒨時、黃柏青、莊蕙如、尤國棟、陳玲玲、施心慧、邱克俊、阿諾、張晏塵、蔡家蓁、黃少谷、蔡依依、楊富江、靜香、林依璇、孫綻、馬佑熙、跨世兄弟、鄭尹翔、陳渝平、陳渝安、嚴浩、陳明川、侯柏宇、李芸蓁、吳宜芳、郭禮僑、簡劭峰、楊予恩、朱海葳、楊瑞韻、彭敬之、李柏翰、李亭葦、李欣霓等人。

過去最怕參加葬禮的陳維齡，如今不再害怕，總是第一時間到現場替臨終教友禱告，半夜也不例外。（資料照）過去最怕參加葬禮的陳維齡，如今不再害怕，總是第一時間到現場替臨終教友禱告，半夜也不例外。（資料照）

陳維齡當師母後經歷了許多從未接觸過的事情，例如教會的弟兄姊妹倘若有家屬過世，她就要去殯儀館或醫院幫忙禱告，以前連參加喪禮都很害怕的她，如今不但不再害怕喪禮，且總是第一時間到現場，即使是半夜也照去。宋逸民也表示，「我們會去陪伴臨終病人，常常在禱告過程時，他就離開了，這是很大的學習跟突破，不是恐懼，而是盼望的心，相信我們未來能再相見，這就是我們的使命」。

而宋逸民和陳維齡除了要處理教友喪葬一事，還會輔導教育、家庭等問題，宋逸民說：「包括孩子教育的問題，夫妻關係如何維持良好關係，教會中不乏遇到挫折的家庭，希望教友能少走冤枉路，輔導他們參與更多公益活動與教會服事。」

最後宋逸民透露，今年計畫將在聖誕節慶時於教會和各地舉辦大型公益福音演唱會，更會參與各地聖誕慶典活動以及公益餐會，敬請各界期待。

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