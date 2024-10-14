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《鋼之鍊金術師》15週年特別版登台！完美還原動畫劇情

《鋼之鍊金術師》海報。（水元素提供）《鋼之鍊金術師》海報。（水元素提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕經典作品《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》為紀念2009年版動畫播放15週年，製作公司BONES特別邀請當年導演入江泰弘將動畫最高潮的劇情重新剪輯，製作成電影版，要讓粉絲掀起「回憶殺」！

自2001年漫畫問世以來，《鋼之鍊金術師》迅速成為廣大讀者心中經典，劇情深入探討人性道德，並結合當時不常見的鍊金術設定，塑造既科幻又富哲學意味的世界。

隨著漫畫熱潮，《鋼之鍊金術師》動畫接連推出，其中2003年版因結局與漫畫劇情不同，引發不少討論；2009年推出的《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》忠於原作，並在畫面表現更勝一籌，成為粉絲心中最接近完美的改編。

《鋼之鍊金術師》「15週年特別版」精心剪輯了動畫最終6集的劇情。（水元素提供）《鋼之鍊金術師》「15週年特別版」精心剪輯了動畫最終6集的劇情。（水元素提供）

這次「15週年特別版」精心剪輯了動畫最終6集的劇情，讓觀眾在兩小時內再度體驗艾力克兄弟的冒險旅程與成長，重新審視兄弟情誼與鍊金術所帶來的衝擊；《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15週年特別版於25日在台上映。

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