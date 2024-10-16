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娛樂 最新消息

小S突在鏡頭前向女兒道歉 認了在信義區「亂喝酒」

小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年以《小姐不熙娣》入圍金鐘獎的小S，對於節目班底所爆發的爭議有些無奈，尤其是Miyake幫一名網紅「出櫃」一事，她面露難色說：「讓這人Let it go！」似乎不想再提到此人。

小S在節目上調侃林舒語「很可惡」，也導致對方遭網友補刀攻擊，她坦言並沒有因此事感到委屈，但會心疼林舒語，「網友看我30年了，我開玩笑為什麼要當真？看我們的節目就是放鬆就好，不要這麼認真，很多時候就只是做效果。」

小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）

蕭敬騰與老婆Summer日前補辦婚宴，蕭爸爸叮嚀兒子添丁一事掀起議論，親睹這幕的小S今受訪時則替蕭爸爸護航，表示對方只是說了長輩在婚禮上都會說的話而已，應該沒有催生、要給壓力的想法，蕭敬騰夫妻倆也無需在乎其他人的眼光。

小S分享日前與老公許雅鈞晚上在家太無聊，出門經過信義區時看到不少年輕人在狂歡，忍不住搖下車窗問路過的正妹現場情況，「那些女生說她們在喝酒，還很熱情的請我喝她們手中的酒，我就大方接受。」坦言做了不好的示範，因為明明曾警告過女兒們要拒絕陌生人給的東西，自己卻率先犯錯，覺得自己雙標外也對著鏡頭和女兒們道歉。

小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）小S出席髮品記者會。（記者陳奕全攝）

小S對於好友賈永婕上任台北101董座一事相當支持，大讚對方能幹且為人正直，笑說日前已有打電話給對方要求今年跨年煙火品質，「希望今年煙火可以更好看，如果還是煙霧瀰漫，我就會投訴她。」

☆飲酒過量，有害健康☆

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