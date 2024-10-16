晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超正女女組合相伴十年！帥氣惟晨半夜「想起一事」哭了

晨悠（索尼提供）晨悠（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「CHENYO」晨悠將在11／10於三創舉辦「我們都別改變」出道十歲演唱會，兩人在過去十年，雖然只出過一張EP和一張專輯，但唱過的歌曲有上百首，光是要濃縮出這十年音樂歷程的曲目，就讓晨悠傷透腦筋。

目前晨悠正緊鑼密鼓地準備演唱會，選歌時陷入天人交戰，歌單換了又換、刪了又刪，不斷和製作人及工作人員討論，好不容易排出這十年音樂路的精華歌單，惟晨直說：「內心糾結超久的！」以悠說：「我們在準備歌單和表演內容時，真的非常興奮又緊張！」因此她們也特別選了一些很久沒有演唱的作品，要給歌迷意想不到的彩蛋，不過在重新打開音樂複習時，發現兩人連歌詞都忘得差不多了，搞笑說：「我們很懷疑這是我們發過的歌嗎？」

晨悠（索尼提供）晨悠（索尼提供）

這幾天她們展開排練，以悠笑說：「為了給大家驚喜，我差點沒把自己逼瘋！」惟晨則是有天晚上開著一盞小燈在練唱時，唱著唱著想起十年來的人生跑馬燈，向來帥氣的她竟然默默哽咽落淚，她驚呼：「被這莫名小情緒嚇了一跳！」但兩人也開始擔心起自己萬一在台上想到這十年一路走來，應該很難避免掉眼淚，也影響到唱歌表現。

兩人不斷為彼此打氣，提醒彼此不要過度擔心和緊張，保持積極的心態，好好來享受這次的舞台，以悠積極說：「只要確保自己有比昨天的自己更進步一些，演出當天一定能帶給觀眾最好的聽覺視覺享受，希望帶給歌迷更多美好的回憶和幸福。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中