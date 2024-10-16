超正女女組合相伴十年！帥氣惟晨半夜「想起一事」哭了

晨悠（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「CHENYO」晨悠將在11／10於三創舉辦「我們都別改變」出道十歲演唱會，兩人在過去十年，雖然只出過一張EP和一張專輯，但唱過的歌曲有上百首，光是要濃縮出這十年音樂歷程的曲目，就讓晨悠傷透腦筋。

目前晨悠正緊鑼密鼓地準備演唱會，選歌時陷入天人交戰，歌單換了又換、刪了又刪，不斷和製作人及工作人員討論，好不容易排出這十年音樂路的精華歌單，惟晨直說：「內心糾結超久的！」以悠說：「我們在準備歌單和表演內容時，真的非常興奮又緊張！」因此她們也特別選了一些很久沒有演唱的作品，要給歌迷意想不到的彩蛋，不過在重新打開音樂複習時，發現兩人連歌詞都忘得差不多了，搞笑說：「我們很懷疑這是我們發過的歌嗎？」

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晨悠（索尼提供）

這幾天她們展開排練，以悠笑說：「為了給大家驚喜，我差點沒把自己逼瘋！」惟晨則是有天晚上開著一盞小燈在練唱時，唱著唱著想起十年來的人生跑馬燈，向來帥氣的她竟然默默哽咽落淚，她驚呼：「被這莫名小情緒嚇了一跳！」但兩人也開始擔心起自己萬一在台上想到這十年一路走來，應該很難避免掉眼淚，也影響到唱歌表現。

兩人不斷為彼此打氣，提醒彼此不要過度擔心和緊張，保持積極的心態，好好來享受這次的舞台，以悠積極說：「只要確保自己有比昨天的自己更進步一些，演出當天一定能帶給觀眾最好的聽覺視覺享受，希望帶給歌迷更多美好的回憶和幸福。」

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