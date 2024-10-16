晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）金馬男星恐慌症險錯失演員機會！拍戲心跳飛快抽痛宛如真換心

〔記者許世穎／台北報導〕導演張作驥第11號作品《優雅的相遇》男主角林政勳初登板亮相，即入圍第61屆金馬獎最佳新演員，除了演員身分，他同時也是編劇及導演，去年已踏上「世界3大影展」威尼斯影展，是威尼斯影展未來之獅獎得獎片《愛是一把槍》的編劇。

林政勳在《優雅的相遇》失去工作回到老家，閒時偶爾會彈奏最愛的吉他。（張作驥電影工作室提供）林政勳在《優雅的相遇》失去工作回到老家，閒時偶爾會彈奏最愛的吉他。（張作驥電影工作室提供）

童星出道的林政勳幾年前因緣際會下，得知張作驥電影工作室在進行演員徵選，便滿腔熱血投遞履歷，最初他並沒有被選上，沮喪兩周後，某天突然接到電影公司的電話，請他到公司與張作驥本人面談，「原來導演看到我的履歷上有寫心理疾病（恐慌症），他一開始看了會害怕，但他想了一下，覺得不能用會害怕這種理由而不去選擇這個演員，他是會透過電影去幫助人的。」

林政勳在《優雅的相遇》回到老家，被引薦到豆芽菜工廠上班。（張作驥電影工作室提供）林政勳在《優雅的相遇》回到老家，被引薦到豆芽菜工廠上班。（張作驥電影工作室提供）

在《優雅的相遇》中，林政勳飾演做過心臟移植手術的「阿勳」，或許是長時間的演員訓練讓他已經跟角色融為一體，每次開拍心臟都會跳的飛快，「我還會問收音師有沒有收到我心跳的聲音，心臟都會抽痛、心悸，以為是恐慌症要復發了，或者自己心臟真的有問題，拍的時候感覺真的換了1顆心臟。」

林政勳表示，之前聽說做過換心手術的人，晚上都會聽到另外1個聲音，是來自心臟的前任擁有者，「在醫師的角度，他們都會稱是幻聽，但我們探訪的主任醫師卻是持保留態度，因為他聽過很多案例，也相信這件事情，當心臟交換，就很像人跟人的靈魂交換。」《優雅的相遇》將於12月13日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中