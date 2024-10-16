奧斯卡得主關繼威來金馬大師課！12位影人重磅登場

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會重磅邀請國際影壇大師前來授課的「金馬電影大師課」，今（16）日宣布今年黃金陣容，包括勇奪奧斯卡7項大獎的《媽的多重宇宙》華裔導演關家永、製片人王慶和贏得最佳男配角的關繼威等12位來自全球的重量級影人特地調整繁忙行程親自來台，以全方位的夢幻課程，為影壇注入嶄新世界觀。

2024金馬電影大師課今公布12位影人重磅登場，上排左起吉爾布都、李屏賓、費德瑞克艾姆斯、關繼威、關家永、王慶；下排左起鄭載勳、丁瑞慶、南娜詠、麥可巴克、基爾貝克、艾莉西亞羅迪斯。（金馬執委會提供）

《媽的多重宇宙》橫掃奧斯卡最佳影片、導演、原創劇本等7項大獎，感人道出「這是獻給台灣父母的情歌」，製片人王慶、導演暨編劇關家永，將與囊括奧斯卡、金球獎等超過70座最佳男配角的關繼威，攜手揭開如何以獨立製作創下影史獲獎最多紀錄，並締造全球45億台幣票房佳績的鍍金秘辛。在大師課之外，金馬影展也特別規劃專題選映《屍控奇幻旅程》、《媽的多重宇宙》及多部短片，導演與製片人也會出席映後與影迷分享令人腦洞大開的創作歷程。

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《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳男配角關繼威將來台授課。（金馬執委會提供）

深受大衛林區、李安、吉姆賈木許等導演所倚賴，兩度獲頒美國獨立精神獎的攝影指導費德瑞克艾姆斯，將藉由傳奇經典《藍絲絨》與《冰風暴》，解構塑造電影視覺風格的創作心法。索尼經典影業聯合總裁暨創辦人麥可巴克，不僅製作、發行超過四百部電影，更曾慧眼獨具地將《我的母親》、《臥虎藏龍》等15部作品推上奧斯卡最佳外語片寶座，他將精闢深談全球產業現況並縱覽未來趨勢。

金馬電影大師課也網羅將K-content推向世界舞台的韓國影視翹楚。與朴贊郁合作長達20年的金獎編劇丁瑞慶，以詩意暴力的劇本助《下女的誘惑》奪得英國金像獎最佳外語片，以《分手的決心》橫掃青龍獎、大鐘獎等編劇獎項，影集《小女子》更是爆棚好評，將以實際案例娓娓道來如何下筆刻劃人心。

轟動全球創下22億觀看時數的熱門影集《魷魚遊戲》，亞洲首位勇奪艾美獎最佳視效獎的視效總監鄭載勳，將傳授如何透過視覺特效在真實和虛構之間建立平衡。以揮灑自如的剪輯功力榮獲三座大鐘獎，並襄助李秉憲、孫藝珍摘下影帝后桂冠的剪輯指導南娜詠，將剖析《魷魚遊戲》及風靡亞洲的《雞不可失》，屢屢刷新票房紀錄的類型剪輯之道。

課程更同步追蹤全球影壇最新技術的前哨發展動向。繼2021年首辦親密協調課程引進嶄新觀念，今年更邀請以《墮落街傳奇》開啟好萊塢首度聘用親密協調員的艾莉西亞羅迪斯，將帶來符合美國演員工會認證的專業準則和肢體訓練。以最高安全規格聞名業界的特技繩索指導基爾貝克，將以《駭客任務》系列、《瘋狂麥斯：憤怒道》和《特技玩家》為例，道出飛天遁地的特技美學。

金馬主席攝影指導李屏賓與五度合作的《印象雷諾瓦》法國名導吉爾布都，將以新作《失速夜》為例，從導演與攝影的視角深入探討首次LED虛擬攝影棚的拍攝經歷，挑戰光與影的藝術極限。其中，編劇丁瑞慶、動作指導基爾貝克和親密協調指導艾莉西亞羅迪斯，也將在小班制的「金馬電影工作坊」開班授課，藉由實作教學提供深度指導，堪稱與大師最近的距離，共譜技藝精進之旅。

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月18日至22日期間，在松山文創園區舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月17日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。更多消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram，敬請期待。

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