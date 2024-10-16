台灣15歲最美國中生被掀真面目 幻藍小熊遭譏：能在韓國出道嗎

〔記者陽昕翰／台北報導〕由XINN、采甄、AYEON、許媛媛、毓及NICO組成的「GENBLUE」幻藍小熊在韓國出道，日前返台宣傳，錄製電台節目⟪Fun Music⟫與主持人Emily分享辛酸甘苦。

「GENBLUE」幻藍小熊回台灣宣傳，許媛媛（左起）、毓、NICO、XXIN、AYEON、采甄。（POP Radio 提供）

想起2月剛前往韓國時，許媛媛透露，團隊的表演曾遭韓國舞蹈老師毫不留情批評：「妳們覺得這樣能在韓國出道嗎？」讓所有人瞬間繃緊神經，一刻都不敢鬆懈。

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提起在韓國的魔鬼特訓，天空娛樂特邀請曾替TWICE編舞的崔容俊和1 million人氣舞者Redy，為她們重新調整唱歌和舞蹈，連體能也打掉重練。

XXIN回憶，初期練習時，老師形容她們是「上了舞台後就會被忘記」的團體，讓所有人深受打擊，因此激發她們努力的決心。儘管訓練過程嚴苛，團員們卻異口同聲表示：「老師雖然很兇，但我們超愛上他的課！」最後女孩們也用實力證明自己，得到老師的認可。

幻藍小熊發行首張韓文單曲《COCOCO》，被封為「最美國中生」的忙內NICO，創下團內舞台「最高個人直拍」觀看次數，更被團員們爆料台上台下「差很大」。

XXIN透露，年僅15歲的NICO在舞台上非常擅長表情管理，與台下可愛的小孩樣完全不一樣，NICO也大方分享她的小訣竅：「眼睛用力背鏡頭」，並會在彩排時就掌握鏡頭走位。

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