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娛樂 最新消息

Lulu首戰戲劇金鐘！預約拿獎喊話林柏宏「重現泳池浪漫吻戲」

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵和郭雪芙、楊銘威等人今年憑藉Netflix影集《此時此刻》入圍金鐘獎，其中Lulu拿到戲劇新人獎門票，被問到是否想搶「紅毯5美」封號，她不改搞笑風表示：「我先申請前五個走，就是『前』五美！」並說若是得獎，要包下泳池，強迫林柏宏跟她重現泳池吻戲橋段。

Lulu（左）、林柏宏在《此時此刻》的泳池畔有浪漫對手戲。（百聿數碼提供）Lulu（左）、林柏宏在《此時此刻》的泳池畔有浪漫對手戲。（百聿數碼提供）

Lulu雖拿過節目金鐘獎，今年也以實境節目《山裡來了熊孩子》入圍益智及實境節目主持人獎，但是首度入圍戲劇金鐘，還是一生只有一次的新人獎，她認為綜藝和戲劇工作是完全不同世界，「主持時我要把耳朵打很開，注意每個人，戲劇則專注當下，體驗滿不一樣的工作形式跟視角。」也提到自己走綜藝紅毯像是「走灶咖」，「在戲劇類，我是新人跟晚輩，抱持學習心態去，心態上也比較不一樣。」

Netflix金鐘入圍聯訪 左起許莉廷、Lulu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威。（記者潘少棠攝）Netflix金鐘入圍聯訪 左起許莉廷、Lulu黃路梓茵、郭雪芙、楊銘威。（記者潘少棠攝）

而她已準備好2天截然不同的紅毯戰袍，至於幸運物？她說許富凱曾在她得獎那一年，送她一條女用蕾絲紅內褲，她直呼：「很有用，是神聖的內褲，不可褻玩，我出門前都會摸一下！」

接著被問及勁敵，她轉頭看同樣因《此時此刻》入圍的22歲新人許莉廷，許莉廷戲裡飾演年輕版的林心如，Lulu認為她要銜接長大的模樣，還要演出青澀感很困難，沒想到許莉廷回應：「因為年齡沒有離我太遠。」變相吐槽Lulu，Lulu也搞笑回嗆：「她的意思是很輕鬆就入圍啦。」讓全場哈哈大笑。

此外，首次挑戰金鐘主持的戲王姚淳耀特地向她討教主持密技，Lulu不藏私，手把手將身為三金典禮御用主持人的經驗，完全傳授。

而《此時此刻》有10個單元，男女主角也有10個，因為今年報獎賽制改變，製作人戴天易透露主演之一的林心如主動放棄報名，「心如直接跟我們討論，要給年輕一輩有機會得獎。」戴天易也點名修杰楷和劉品言是他心中遺珠，至於Lulu之前曾客串過戲劇，劇組特別為她精算過往演出的秒數，還好還能報名新人獎。

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