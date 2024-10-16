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娛樂 最新消息

（專訪）女神受封姬圈天菜好榮幸！葉全真親解「我一點都不清冷」

〔記者許世穎／專訪〕入圍金馬獎8項大獎的台片《小雁與吳愛麗》找來女神葉全真飾演夏于喬父親的外遇對象，是她繼2018年客串《新烏龍院之笑鬧江湖》後，再度參與電影演出。她過去上《康熙來了》的受訪畫面最近也再度被網友挖出，「姬圈天菜」、「清冷御姊天花板」等封號再起，對此她直呼「很榮幸！」但不忘解釋「我一點都不清冷！」

葉全真。（記者胡舜翔攝）葉全真。（記者胡舜翔攝）

葉全真對於當初導演林書宇找她演出《小雁與吳愛麗》相當訝異，並強調雖然戲分少，還是和他深聊、探討角色。聽到自己已相隔6年沒演出電影，笑言完全沒察覺到，「我沒有意識到『多久』這件事情，因為中間還是有很多演出，現在戲劇型態也多，不太去劃分這個部分。」

出道37年，葉全真無論電影、電視劇、長壽劇，甚至近年型態改變的影集都嘗試過，她認為不一樣的地方是需求，「對於現在的觀眾來說，可以選擇的類型很多樣，情感需求也不同，可能因為時代的關係，普遍壓力都很大，比較喜歡看一些東西讓自己去放鬆、發洩」，更笑說自己也會追劇，「我追劇時就把自己當觀眾，也會熬夜看，會跟著覺得那個誰好帥、那個好好哭。」

葉全真在台片《小雁與吳愛麗》飾演夏于喬父親的外遇對象。（牽猴子提供）葉全真在台片《小雁與吳愛麗》飾演夏于喬父親的外遇對象。（牽猴子提供）

葉全真認為演藝生涯經過那麼多階段沒有固定的形象，「其實只要還有人記得我是個演員就夠了！」對於被稱為一代女神，她不覺得自己漂亮，「我很開心我不是長得漂亮的演員，我覺得在我眼裡真的像關之琳、李嘉欣這種才是真漂亮，我有一次跟關之琳合作，完全拋開自己是來演戲的，看著她說『我覺得妳好漂亮…』現在想想覺得自己好失禮！」

不過從影多年，被問到自己的代表作，葉全真說還沒有結論，「應該說沒有最最最滿意的，因為都覺得自己可以更好，會有不同的演法，也許每一個階段都曾經有過這樣的想法。」但想了想，她提到2000年的電視劇《輾轉紅蓮》，「那是我第一次從很年輕演到6、70歲，不見得是最好的演出，但讓我很認真地去思考在每一個年齡層的不同樣貌。」

葉全真。（記者胡舜翔攝）葉全真。（記者胡舜翔攝）

至於被認為是「清冷御姊」，葉全真大笑表示「很榮幸，但我一點都不清冷！我覺得跟長相還有距離感有關係，我沒有主動笑的話，會給人一種距離感。」雖然目前仍單身，但她不覺得有什麼不好，「都什麼時代了，我也沒有要與不要，這麼多年來，忙起來或是很累，我反而更學會自己跟自己相處，也花很多時間用在家人身上，可以自己面對一些小挫折，而且追劇的時間很方便！」

接下來葉全真也跨刀監製電影《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》，光是她過去演出《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等本土劇天后的背景，外加超有哏的片名，入選金馬創投後就已引起討論。她表示目前沒有特別設定自己是否會演出，「我覺得不要去設定比較好，至少目前是沒有這樣的規劃。」

葉全真。（記者胡舜翔攝）葉全真。（記者胡舜翔攝）

葉全真不諱言會分享很多經驗、拍攝手法，甚至劇本走向，「但我們有個共識是千萬不要為加而加，重點在於戲好不好看，不用硬生出一個角色」。她說現在還不能透露太多，但強調會很有趣，「光是聽到那個片名就很好玩了！」既然當了監製會不會也想挑戰當導演？她說不排斥，「看有沒有人投資囉！」想想還是笑說：「我導戲還不夠格啦！」《小雁與吳愛麗》已在台上映。

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