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本土劇男星「三振舞」上陣！相親搞烏龍 攝影師都笑場

本土劇男星「三振舞」上陣！相親搞烏龍 攝影師都笑場曾子益（右起）、賴慧如、曾智希、洪毛用搞怪姿勢歡迎吳政澔加入《愛的榮耀》。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪毛近期演出民視《愛的榮耀》，戲裡是甘草人物，為了一場相親戲大搞烏龍，還對著誤以為是相親對象的吳政澔大跳「三振舞」，他笑稱：「這場戲根本就是『只要我不尷尬，尷尬就是別人』的最佳範例。」

本土劇男星「三振舞」上陣！相親搞烏龍 攝影師都笑場洪毛在《愛的榮耀》尬三振舞，攝影師也笑噴。（民視提供）

為了這場戲，洪毛找啦啦隊友人指導，改編台詞融入舞曲中，讓整段表演生動有趣，只見他手舞足蹈，唱著「我叫張明倫（劇中角色名），不是隨便的倫」，連在場攝影師都忍不住笑場，鏡頭也因笑聲而抖動，洪毛看到在場人都被逗樂了，覺得所有辛苦都值得。

飾演洪毛相親對象的吳政澔原本是與曾智希相親，誰知女方遲到，意外殺出一名「噗嚨共」洪毛，還自以為對方是被安排相親對象，鬧了個大笑話。

本土劇男星「三振舞」上陣！相親搞烏龍 攝影師都笑場吳政澔加入鳳凰藝能，進《愛的榮耀》演天才醫生坦言壓力很大。（民視提供）

吳政澔分享初次與洪毛合作經驗，他表示洪毛非常照顧新人，常常分享拍戲心得和趣事，讓他很快融入劇組，尤其洪毛那句「我叫張明倫，不是隨便的倫」的台詞，已經深深烙印在他的腦海中，久久無法忘懷，他笑說：「這句話太洗腦了，收工回家都會不自覺地跟著哼唱。」 

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