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娛樂 最新消息

楊富江雙喜臨門「拿到身分證+入圍金鐘」 嗨喊：台灣護照比較好用

楊富江。（記者陳奕全攝）楊富江。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台越混血演員楊富江今年以《彈味中的嬰孩》入圍金鐘迷你劇女主角獎，她已連三屆入圍金鐘，今年7月也拿到台灣身分證，算是雙喜臨門，她今受訪時聊到拿到身分證後的轉變，她說：「比較有明確一個身分，我是台灣人的一部分。」她現在除了台灣護照之外，也有越南護照，笑說除了回越南之外，都會使用台灣護照，因為比較好用。

她坦言還在習慣變成「真的台灣人」的感覺，加上她明白演員的工作沒有這麼多，除了演戲，她還有其他兼差工作，包括在咖啡廳打工、醫院當通譯、接翻譯案子、選角助理等，她喜歡各種工作帶給她的成就，「演員沒辦法確定下個角色，希望可以在不同的環境學習」。

楊富江已經連續3年都入圍金鐘獎，心懷感謝與感恩，因為入圍讓她這些年來讓越來越多人看見，「能夠現在坐在這裡分享這些話，被看到機會變多很感謝，就是以一個感謝的心態。」另外，她也邀請在越南的媽媽和小姨媽來台灣參與金鐘獎。

《彈味中的嬰孩》楊富江（左）、《不可饒恕的人》吳奕蓉。（記者陳奕全攝）《彈味中的嬰孩》楊富江（左）、《不可饒恕的人》吳奕蓉。（記者陳奕全攝）

而吳奕蓉曾獲迷你劇戲后，這回以《不可饒恕的人》入圍迷你劇女配角獎，她說同樣競逐獎項的黃采儀是她入行時的表演老師，「她是我的里程碑，師徒能一起入圍相當榮耀，希望她得獎！」此外，她見到入圍名單還有方文琳，笑喊：「我還買過她的唱片、飛鷹三姝，還有潘儀君，都沒想過跟他們一起入圍。」

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