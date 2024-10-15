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喊話孫鵬、狄鶯「不要那麼在乎我」孫安佐談坐牢：有時間運動

藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐。（翻攝自IG）藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，因為他自帶流量的體質，一舉一動都受到外界關注。近日孫安佐以「星二代」身分上節目，談到父母都是藝人，孫安佐顯得十分大方，甚至喊話孫鵬、狄鶯：「可以不要那麼在乎我」。

孫安佐認為進監獄反而有很多時間可以練身體。（翻攝自YouTube）孫安佐認為進監獄反而有很多時間可以練身體。（翻攝自YouTube）

孫安佐從小就是狄鶯的掌中寶，從小學到國中都念貴族私立學校，甚至大手筆買房，為的就是要離學校近一點。高中就到美國的孫安佐住宿和學費大約花了100～200萬，也是在那段時間孫安佐愛上槍械。自從孫安佐跟同學開玩笑說要在學校開槍後，孫鵬與狄鶯為了救子奔波，不但花了估計3千萬的律師費，孫安佐還是照樣進去吃牢飯。

提起這段經歷，孫安佐說，其實他並不希望家人為他奔波，而且他也不認為自己犯了很大的錯誤。孫安佐坦言自己認罪，根本不用花錢打官司，而且進監獄除了被關的時間不會太久之外，其實被關反而有很多時間可以運動。孫安佐進一步說：「其實他們根本不用操心那麼多，他們自己在台灣過好好的日子，我待1、2年一樣回來，還可以省下一大筆錢。」

孫安佐認為對於自己犯的錯他直接認罪，不希望花錢打官司。（翻攝自YouTube）孫安佐認為對於自己犯的錯他直接認罪，不希望花錢打官司。（翻攝自YouTube）

孫安佐認為自己的壓力來自於孫鵬和狄鶯放不下他：「官司就算了，光是要住在美國，每天還要請別人吃東西，又花了很多錢，甚至花的都還比官司的錢還多，我也是很問號」。孫安佐強調，他心中最希望的就是「靠自己」成為台灣鋼鐵人或是一名傭兵。

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