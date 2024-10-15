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娛樂 最新消息

北捷慶30歲生日！《魯冰花》、《龍的傳人》眾歌手相約淡水小旅行

陶曉清（左）、馬世芳母子將擔任「北捷30民歌演唱會」主持人。（新視紀整合行銷提供）陶曉清（左）、馬世芳母子將擔任「北捷30民歌演唱會」主持人。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕為了慶祝台北捷運30歲生日，「民歌之母」陶曉清將與兒子馬世芳聯手擔任「北捷30民歌演唱會」主持人，包括于冠華、曾淑勤、李建復等眾多歌手都將受邀獻唱。

台北捷運公司將於10月26日晚上6點在捷運淡水站後方廣場舉辦「北捷30民歌演唱會」，《龍的傳人》演唱人李建復、《魯冰花》原唱曾淑勤，還有吳楚楚、張明智、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、丁曉雯、范怡文、于冠華等多位歌手都將參與演唱。

丁曉雯（左起）、范怡文、曾淑勤都將參加「北捷30民歌演唱會」。（新視紀整合行銷提供）丁曉雯（左起）、范怡文、曾淑勤都將參加「北捷30民歌演唱會」。（新視紀整合行銷提供）

李建復談到：「民歌代表華語音樂裡面很重要的一個原創的精神，對華語流行音樂的確有非常大的影響。」

于冠華（左）、李建復將在「北捷30民歌演唱會」獻唱。（新視紀整合行銷提供）于冠華（左）、李建復將在「北捷30民歌演唱會」獻唱。（新視紀整合行銷提供）

除了欣賞民歌，活動當天現場攤位還有「我是民歌王」、「民歌小學堂」等互動遊戲，民眾只要闖關成功，即可獲得「捷米JAMIE壓克力鑰匙圈」或「捷米JAMIE珪藻土杯墊」等限量小禮物。

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