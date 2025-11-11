自由電子報
娛樂 最新消息

「鷹眼」傑瑞米雷納不甘被指性騷！ 反擊是中國女導演主動要求性行為

從兩人披露的故事情節中，可知傑瑞米雷納（左）和周依確實曾有一次「短暫的自願接觸」。（翻攝自IG）從兩人披露的故事情節中，可知傑瑞米雷納（左）和周依確實曾有一次「短暫的自願接觸」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年54歲的「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）日前驚爆被37歲中國女導演周依指控性騷擾和恐嚇，指傑米雷納追求她時，不僅發送色情影片和不雅圖片，並曾喝醉後恐嚇她。傑米雷納透過經紀人向媒體《Variety》表示，是周依在他向她表示無意發展戀愛關係後，仍繼續對他發送「數百條」露骨簡訊，他才是深受其擾的一方。

傑瑞米雷納的律師在周依指控傳出後，目前已發出律師信給周依，要求她不得再談論事件，否則將面臨法律訴訟及數百萬美元的賠償。

中國女導演周依指控「鷹眼」傑瑞米雷納對她性騷擾和恐嚇。（翻攝自IG）中國女導演周依指控「鷹眼」傑瑞米雷納對她性騷擾和恐嚇。（翻攝自IG）

律師向媒體回述事件始末，指稱兩人是因為紀錄片《Chronicles of Disney》才於今年7月首次見面，當時周依向傑瑞米雷納「主動示好」，承認雙方曾有一次「短暫的自願接觸」；但在8月雙方再見面時，傑瑞米雷納已明確向周依表示不想發展進一步關係，並安排周依住在客房，沒想到，周依仍不斷對他示好，並繼續發送數百條內容露骨的信息給他，甚至要求發生性關係。

傑瑞米雷納的律師強調，除了那次短暫接觸外，傑瑞米雷納便不再給周依有任何可能會超越工作關係的機會，指控周依曾威脅他如果不幫忙宣傳她的紀錄片並假裝兩人是情侶，就會「公開傷害他」。

對此指控，周依也在IG回應，「這次經歷讓我真切地感受到好萊塢的陰暗面，以及針對女性、亞裔女性電影人乃至所有女性的抹黑運動，我感到震驚，但也很高興看到來自朋友和媒體的眾多支持，他們將繼續揭露家庭暴力、虐待女性以及針對無辜年輕女性的未經許可的色情攻擊。」

傑瑞米雷納在經歷了2023年的鏟雪車事故後，經過一段時間休養，他最近表態想儘快回歸漫威影集《鷹眼》第二季的願望。另外，雷納的名字並未出現在漫威電影《復仇者聯盟：末日之戰》的演員名單中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

