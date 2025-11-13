自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

農曆10月迎雨神！3生肖「遇水則發」、3生肖「水逆難逃」

菲菲老師提醒，在生肖命理上，每逢遇上一場長時間的潤雨，該發芽的會萌動，該沉澱的也會被水氣帶走，懂得乘勢使力，運勢自然大開！（菲菲老師提供）菲菲老師提醒，在生肖命理上，每逢遇上一場長時間的潤雨，該發芽的會萌動，該沉澱的也會被水氣帶走，懂得乘勢使力，運勢自然大開！（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立冬一過，天地即將進入亥月（農曆 10月），原本就是水氣漸旺的季節，近日恰巧遇上鳳凰颱風共伴東北季風效應，預計將帶來較大雨勢，讓民眾們不免產生好奇，這雨水一多，除了影響農林漁牧業，會不會也衝擊到某些生肖的運勢？又或者，雨水根本就是帶旺帶運的象徵，有些生肖就是「遇水則發」？

【雨後天睛，大利虎、兔、牛、龍】

命理界氧氣美女菲菲老師分析這幾日的天象表示，連日陰雨後，迎來一抹晴光，喻意陽氣穿透雲層，暖意重回人間，這股陽光象徵「火氣與行動力」的回升，讓前陣子停滯、混濁的氣息開始漸散。

菲菲老師解釋，在生肖命理上，每逢遇上一場長時間的潤雨，該發芽的會萌動，該沉澱的也會被水氣帶走，強調「雨後乍晴」在五行布局上其實最有利的是「屬木」與「屬土」的生肖：像是寅虎、卯兔的靈感與行動力重新被點亮，丑牛、辰龍則在陽光照耀下氣場轉強、財氣回升，做事更有方向，也更能看見成果。

菲菲老師補充，陽光的出現，也象徵心能「轉明」，不再只關注壓力或問題，而是重新看見事情有了餘地與轉圜。水與光並行，正是此時最大的吉兆：有柔也有勢，有思也有行。

此外，從命理角度來看，農曆10月這股亥水的水氣走向，最有利的是「懂得乘勢而行」的生肖，也最考驗「容易急躁」的族群。菲菲老師特別點名6個生肖，指出有3個生肖能在水勢推動下，氣運轉旺、好事臨門；另外還有3個生肖，則需學會如何慢下來，才能避開「水逆」干擾。

【遇水則發3生肖】

➤子鼠｜說中重點，機會浮現！

．屬水的鼠在這段時間最得勢。思考清楚、反應快，容易在會議或討論中一句話說中重點。人脈活絡、財氣回升，適合談合作或推新計畫。

．宜：想到的事先動起來，你的判斷很準。

．忌：唯一要注意的是，別讓猶豫拖住行動。

➤辰龍｜久停的事，重新有聲音！

．辰土藏水，這週水旺如開閘放流。過去停滯的案子開始有回應，別人願意重新聽你意見。財務、人際都在慢慢解凍。

．宜：這段時間適合重新規劃長期方向，

．忌：糾結於過去做法，反而無法迎來新機會。

➤未羊｜人情回溫，合作轉順！

．未土遇亥水，剛中帶柔。這週人際氣氛明顯改善，先前誤會的對象願意重新對話。只要語氣誠懇、態度真實，就能讓關係重新站回平衡。

．宜：工作上迎來合作與整合，要把握機會。

．忌：堅持己見。切記，懂得溝通的人，會在這週迎來實際成果。

【水逆難逃3生肖】

➤巳蛇｜小事易煩，遇靜而順！

．巳火逢亥水相沖，這週脾氣容易被點燃。工作上突發狀況多、人際互動也容易誤會。先穩住自己再行動」與其急著解釋，不如先離開現場、讓心冷靜一下。

．宜：當學會慢下來，會發現自己更有力量，也更能掌握局勢。

．忌：遇轉折，第一時間即做出決策或衝動回應。

➤午馬｜動力暫歇，整頓方向！

．午火被水剋，這週精神不濟、效率下降。明明想努力，卻容易被瑣事打亂節奏。

與其硬撐，不如暫停一下，重新調整思緒與步伐。等氣回穩，會更清楚實際要的目標，也更能專注前行。

．宜：這段休整期其實是在幫自己釐清「該往哪個方向發力」。

．忌：聚焦瑣事，當局者迷，以致看不清全貌。

➤酉雞｜思緒太滿，做少反而好！

．酉金生水，水旺時思考過多。會發現自己總在想…但行動很少。減少資訊、減少社交，先專心把一件事做好。當雜音變少，便能重新聽見自己真正的方向。

．宜：這段靜默期是整理心智的好時機，讓接下來能更聚焦、更果斷。

．忌：想太多，糾結於面面俱到。

【水旺之時必做3件事：慢、聽、留白】

菲菲老師提醒，水旺之時，是情緒與靈感最活躍的時刻。這段時間，建議每個人都做3件事：一是「慢」，給思緒一點緩衝；二是「聽」，在對話裡多聽少說；三是「留白」，讓情緒有沉澱的空間。

當願意慢下來、聽進去、留出空白，那些僵住的關係、案子與心事，就會慢慢轉順。懂得用智慧駕馭變化，就能化波動為轉機；讓自己在動勢之中保持從容，財氣、人緣與機會自然隨之而來。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中