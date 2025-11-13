農曆10月迎雨神！3生肖「遇水則發」、3生肖「水逆難逃」

菲菲老師提醒，在生肖命理上，每逢遇上一場長時間的潤雨，該發芽的會萌動，該沉澱的也會被水氣帶走，懂得乘勢使力，運勢自然大開！（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立冬一過，天地即將進入亥月（農曆 10月），原本就是水氣漸旺的季節，近日恰巧遇上鳳凰颱風共伴東北季風效應，預計將帶來較大雨勢，讓民眾們不免產生好奇，這雨水一多，除了影響農林漁牧業，會不會也衝擊到某些生肖的運勢？又或者，雨水根本就是帶旺帶運的象徵，有些生肖就是「遇水則發」？

【雨後天睛，大利虎、兔、牛、龍】

命理界氧氣美女菲菲老師分析這幾日的天象表示，連日陰雨後，迎來一抹晴光，喻意陽氣穿透雲層，暖意重回人間，這股陽光象徵「火氣與行動力」的回升，讓前陣子停滯、混濁的氣息開始漸散。

菲菲老師解釋，在生肖命理上，每逢遇上一場長時間的潤雨，該發芽的會萌動，該沉澱的也會被水氣帶走，強調「雨後乍晴」在五行布局上其實最有利的是「屬木」與「屬土」的生肖：像是寅虎、卯兔的靈感與行動力重新被點亮，丑牛、辰龍則在陽光照耀下氣場轉強、財氣回升，做事更有方向，也更能看見成果。

菲菲老師補充，陽光的出現，也象徵心能「轉明」，不再只關注壓力或問題，而是重新看見事情有了餘地與轉圜。水與光並行，正是此時最大的吉兆：有柔也有勢，有思也有行。

此外，從命理角度來看，農曆10月這股亥水的水氣走向，最有利的是「懂得乘勢而行」的生肖，也最考驗「容易急躁」的族群。菲菲老師特別點名6個生肖，指出有3個生肖能在水勢推動下，氣運轉旺、好事臨門；另外還有3個生肖，則需學會如何慢下來，才能避開「水逆」干擾。

【遇水則發3生肖】

➤子鼠｜說中重點，機會浮現！

．屬水的鼠在這段時間最得勢。思考清楚、反應快，容易在會議或討論中一句話說中重點。人脈活絡、財氣回升，適合談合作或推新計畫。

．宜：想到的事先動起來，你的判斷很準。

．忌：唯一要注意的是，別讓猶豫拖住行動。

➤辰龍｜久停的事，重新有聲音！

．辰土藏水，這週水旺如開閘放流。過去停滯的案子開始有回應，別人願意重新聽你意見。財務、人際都在慢慢解凍。

．宜：這段時間適合重新規劃長期方向，

．忌：糾結於過去做法，反而無法迎來新機會。

➤未羊｜人情回溫，合作轉順！

．未土遇亥水，剛中帶柔。這週人際氣氛明顯改善，先前誤會的對象願意重新對話。只要語氣誠懇、態度真實，就能讓關係重新站回平衡。

．宜：工作上迎來合作與整合，要把握機會。

．忌：堅持己見。切記，懂得溝通的人，會在這週迎來實際成果。

【水逆難逃3生肖】

➤巳蛇｜小事易煩，遇靜而順！

．巳火逢亥水相沖，這週脾氣容易被點燃。工作上突發狀況多、人際互動也容易誤會。先穩住自己再行動」與其急著解釋，不如先離開現場、讓心冷靜一下。

．宜：當學會慢下來，會發現自己更有力量，也更能掌握局勢。

．忌：遇轉折，第一時間即做出決策或衝動回應。

➤午馬｜動力暫歇，整頓方向！

．午火被水剋，這週精神不濟、效率下降。明明想努力，卻容易被瑣事打亂節奏。

與其硬撐，不如暫停一下，重新調整思緒與步伐。等氣回穩，會更清楚實際要的目標，也更能專注前行。

．宜：這段休整期其實是在幫自己釐清「該往哪個方向發力」。

．忌：聚焦瑣事，當局者迷，以致看不清全貌。

➤酉雞｜思緒太滿，做少反而好！

．酉金生水，水旺時思考過多。會發現自己總在想…但行動很少。減少資訊、減少社交，先專心把一件事做好。當雜音變少，便能重新聽見自己真正的方向。

．宜：這段靜默期是整理心智的好時機，讓接下來能更聚焦、更果斷。

．忌：想太多，糾結於面面俱到。

【水旺之時必做3件事：慢、聽、留白】

菲菲老師提醒，水旺之時，是情緒與靈感最活躍的時刻。這段時間，建議每個人都做3件事：一是「慢」，給思緒一點緩衝；二是「聽」，在對話裡多聽少說；三是「留白」，讓情緒有沉澱的空間。

當願意慢下來、聽進去、留出空白，那些僵住的關係、案子與心事，就會慢慢轉順。懂得用智慧駕馭變化，就能化波動為轉機；讓自己在動勢之中保持從容，財氣、人緣與機會自然隨之而來。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





☆民俗說法僅供參考☆

