嚇～第3波「水逆」遇「鳳凰」強颱！12星座11/10-11/16「旺運防災」預備備…

本週遇怪物級颱風「鳳凰」來襲，再加上2025最後一波「水逆」也將從今天起一直「鬧」到11/30。星座專家表示，事先得知運勢走向，就像提早推估風雨走勢，做好「防災」措施就對了！（圖擷自中央氣象署）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這週的宇宙劇本超Bug，不只怪物級颱風「鳳凰」來勢洶洶，2025最後一波「水逆」也將從今天起一直「鬧」到11/30，讓人感覺從「外在環境」到「內心處境」好像不得不「嚴陣以待」才行！

星座專家「安德魯的賤聲房」總結本週星象，水星逆行射手，再加上木星逆行巨蟹，整個氛圍就是：「你以為你很懂，結果被人家當笑話還不知道。」簡單翻譯：你越想掌控，就越容易被打臉。

安德魯提醒，比起之前二波，這波水逆更凶、更狠，不只「講錯話被誤會、傳錯訊息、寄錯信件、老朋友突然來問候」這些老掉牙的水逆套路，全都來，因為射手本身便是屬於「嘴快星座」，加上逆行能量加乘，根本「嘴賤＋打臉」合體套餐。

你前面吹的牛、放的話、承諾過的東西，這週都會被宇宙翻出來說：「來，我們對一下。」而且木星在巨蟹逆行，這讓很多人開始「回頭檢查安全感」這件事。有些人突然想回家、有些人開始反省自己是不是太冷血、有些人明明表面在談合約，內心卻在想：「我真的信任這個人？」這兩股逆行加起來，簡直是情緒＋邏輯一起當機，腦袋跑不動、心裡還特別多戲。

這週的整體關鍵字就四個字：「嘴下留情」。因為太多「誤會」會從一句話開始。你可能只是不耐煩講了一句「好啊隨便你」，結果人家聽成「我們完了吧？」

射手座水逆就是這麼荒唐，你不是故意惹事，但說的話就是會被誤會。所以這週誰能撐住不開砲，誰就贏。

♈牡羊座│衝動是魔鬼，別再硬闖！

．工作：恭喜你，你本週還是「衝動代表」冠軍！但水逆教練在跟你玩《魔鬼的考驗》，你明明一腔熱血想衝，結果文件打錯、信寄錯、老闆了直搖頭：你看，錯的又是你！建議你慢下來，這週的重點不是速度，是準度！

．感情：講話前請先倒數三秒鐘。你一句沒過腦的玩笑話，對方可能直接「情緒斷線」，然後你還搞不清楚發生什麼事。談戀愛的時候別當「硬嘴王」，軟一點反而會贏，相信我。

．財運：這週錢流得比你跑百米還快。你以為只是「小買一下」，結果下個月信用卡帳單來的時候，你會懷疑人生：「這筆巨款到底是誰花的？」

．健康：精力旺盛到一個極致，但睡眠直接崩壞。別再熬夜追劇了，你不是十幾歲的少年仔，你的黑眼圈已經比你的頭髮還要黑

．幸運數字：3、7、9

．幸運色：亮紅、橘、金

♉金牛座│龜速是你的超能力！

．工作：雖然你的節奏永遠比別人慢一拍，但這週慢反而是你的「超能力」。水逆讓大家亂成一團，只要你穩，你就贏！記得，檢查文件3遍！你週末會感謝我這句救命恩言。

．感情：安全感是你的生命線，但拜託別變「查勤大隊長」。愛情不是你 Excel 表格能管得住的東西！單身的朋友，別回頭翻前任舊帳了，你不是考古學家！過去的就讓它過去吧！

．財運：有錢想花沒錯，但木星逆行就是來提醒你：你不是提款機 ATM！不要隨便當別人的救世主。

．健康：那些深夜的炸雞、罪惡的珍奶，請先放下！你現在的腸胃比你的心還要脆弱。

．幸運數字：2、4、8

．幸運色：米色、咖啡、土黃

♊ 雙子座│別讓嘴巴跑得比腦袋快！

．工作：你滿腦子都是點子，但水逆會讓你的嘴巴比腦袋快，小心又講太多被打臉。這週請多做事，少說話！真的多說多錯！

．感情：曖昧對話裡一堆溝通 bug，少用一點表情符號，對方會誤會你在演一齣「調情大戲」。有伴侶的，先聽完再回嘴，不然你會解釋到天荒地老。

．財運：投資別亂試，小賺就好，本週財運普普！要衝前請冷靜。

．健康：請注意火氣大引起的牙痛，發炎症狀。

．幸運數字：1、5、9

．幸運色：天藍、白、銀

♋ 巨蟹座│前任來敲門？小心鬼上門！

．工作：你的直覺是準的，但請收起你的情緒化。主管講錯一句話你就玻璃心碎滿地，這週要練習聽重點、別走心。

．感情：小心水逆吹來的「復古風」！前任可能會突然傳訊給你，就像一個冷不防的回憶殺。要不要回？自己看著辦，但別回完又開始鬼打牆！

．財運：要你不花錢不可能，但是麻煩看一下購物車，有些東西真的很荒謬，你真的要確餒！

．健康：心情不好就先去睡覺，不要胡思亂想一大堆，否則你真的會讓你自己陷入憂鬱深淵。

．幸運數字：2、6、8

．幸運色：奶油白、淺藍、粉

♌獅子座│低調做事會救你一命！

．工作：你那顆想表現的心蠢蠢欲動，但水逆會讓你「秀過頭」。低調一點，本週容易誤判，說大話，結果大出包，低調一點，出包的時候反而不會被發現，默默做事的人，反而這週會有亮眼的成績！

．感情：想被崇拜沒問題，但別自戀到讓對方懷疑你愛的對象是不是鏡子裡的自己。偶爾讓對方當一下主角吧！

．財運：開銷大、收入慢，典型的入不敷出週。

．健康：你的「躁能量」已經爆表了！建議多運動發洩，不然你會亂炸人，就像定時炸彈一樣。

．幸運數字：1、4、7

．幸運色：金橙、紅、紫

♍處女座│接受不完美，不要逼死自己！

．工作：你的「細節控」模式已經全開了，但水逆會讓你被自己氣死！接受不完美，本週不是你努力就會有成績，反而適合躺平！越躺越順！

．感情：想控制全局，只會讓對方喘不過氣。放鬆一點，偶爾讓自己不按腳本來，其實會比較可愛。

．財運：省錢沒錯，但太摳會錯失掉一些機會。平衡一下，當個聰明的消費者，別當守財奴。

．健康：你的肩頸腰都在哀嚎！別再窩在沙發上滑手機了，你的身體需要你站起來。

．幸運數字：3、6、9

．幸運色：灰綠、米、淺棕

♎天秤座│小心禍從口出！

．工作：合作溝通超容易卡住！你想緩和氣氛的一句話，結果釀成大禍，本週說話慢慢說，有時候留白也是一種美。

．感情：為了維持和諧，結果搞得自己超累？記住：不爽就要說出來，別老是往肚子裡吞。

．財運：這是「交際應酬」破財週。別當大家的免費司機、不要搶著買單，普發一萬不是這樣用的

．健康：放空。注意水腫，落枕。

．幸運數字：2、5、8

．幸運色：紫、白、粉

♏天蠍座│別把自己變成懸疑劇！

．工作：你的洞察力能看透一切，但這週請別太陰沉，會嚇到同事。換個方式表達你的意見，效果絕對會更好。

．感情：神秘感你有，但這週有點太像「懸疑劇」了。別老是讓對方猜你的心，你累，他更累

．財運：投資別太貪心，別人賺錢不代表你也能賺，這叫倖存者偏差！

．健康：累積太多負能量了，運動一下真的會有差，你試試看，你會感覺到不同。

．幸運數字：4、8、9

．幸運色：酒紅、黑、深紫

♐射手座│水逆在你家，不要低估危險！

．工作：水逆就在你家逆！這週你會不斷重複：想太快、說太多、做太少。冷靜，才是你的致勝關鍵！本週容易過度樂觀低估風險！記住，沒有到手確認的事情，不要太樂觀！

．感情：追求自由當然可以，但別自由到讓人以為你現在是單身未婚狀態。本週會主動黏上來的都不是什麼善類。

．財運：有錢進，也有錢出，全部卡的剛剛好！本週花錢要有規劃！你不理財～財不理你。

．健康：實在是太躁動了！建議你找個地方運動發洩一下，不然你的嘴巴會太壞，會惹出大麻煩。

．幸運數字：3、7、11

．幸運色：橘紅、亮黃、淺藍

♑魔羯座：你肩膀上的責任，會壓的你喘不過氣！

．工作：你眼前是責任山一座，但拜託，別什麼都往自己身上攬！這週請學會說「不」，你真的分身乏術，什麼都自己來會什麼都搞砸！

．感情：你在意的對方完全不領情，不要再用自己的方式愛對方了！你以為的愛，對方完全不想要！

．財運：資金流是慢但穩，這週先守財，別亂動。

．健康：腰跟膝蓋是你的重點關懷區域。久坐之後請你一定要起來動一動。注意保暖，本週容易因溫差變化而感冒

．幸運數字：0、4、8

．幸運色：深藍、灰、黑

♒水瓶座│創意爆炸，但別太叛逆！

．工作：你的創意是爆炸等級的，但實際流程卻卡住了！別太叛逆了，先跟規則妥協一下吧。不要挑戰職場上的守舊派，會惹來麻煩=.

．感情：你想要空間沒錯，但消失太久會直接被判分手未遂。

．財運：新想法超多，但這週不適合實際投資，先當個安靜的觀察家。

．健康：你的腦袋已經超載了！放空是這週你的必要行程。體力有點跟不上，多吃點維他命吧！

．幸運數字：1、5、11

．幸運色：翠綠、銀、白

♓雙魚座│把你的夢想拉回現實！

．工作：靈感滿滿，但你的行動力已經徹底掉線了！拜託你，把你的夢想拉回現實世界，好嗎？做你目前有能力做的才會有實質的成績！

．感情：你的浪漫值破表，但你有點太入戲了！先確定你眼前的對象不是隨便一個路人甲。

．財運：本週就是買買買！花錢買快樂的一週！提醒你，買自己的東西可以，不要一直東西送給別人！小心被當提款機。

．健康：容易累、睡不好。你可能需要多曬一點太陽，補充一些正能量。

．幸運數字：3、6、12

．幸運色：海藍、淺紫、粉

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

☆民俗說法僅供參考☆

