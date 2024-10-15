徐凱希韓國踩點《黑白大廚》行程曝 揭曾國城私下面：他恨鐵不成鋼

徐凱希。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐凱希今（15）日出席咖啡廳開幕活動，熱愛美食的她透露月底要去韓國踩點實境《黑白大廚》裡參賽者經營的餐廳，而日前徐乃麟與楊繡惠在《天才衝衝衝》鬧不合，事件剛落幕，作為節目主持人之一的徐凱希則說當時錄影沒發現異狀，很開心兩人和好如初。

聊到徐乃麟與楊繡惠的風波，節目將在本周播出，徐凱希提到錄影當天沒有察覺異樣，徐乃麟和曾國城有時也常在節目開玩笑，會故意說不想和誰一隊，但只是為了呈現彼此想贏的心態，徐凱希說徐乃麟把她當女兒，「有時候我表現不好，城哥就會說要我去查字面的意思，他是恨鐵不成鋼，他們都是嚴厲又慈祥，我像他們女兒、蠻幸福。」

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徐凱希。（記者胡舜翔攝）

徐凱希準備在首爾停留四天三夜，提到要去踩點《黑白大廚》行程，諸如「白湯匙」的蔣皓埈、中華料理女王鄭智善，還有黑湯匙參賽者「阿姨無菜單料理一號」，有不少是需要現場排隊，她也希望都能如期吃到，將會與藝人好友同行。

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