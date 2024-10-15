林襄奪下網路口碑之星！ 感性談「啦啦隊生涯」焦慮心境

林襄拿下網路口碑之星個人獎項。（翻攝自threads、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，然而她不只在棒球場上人氣很高，網路聲量也相當驚人，在轉隊後讓所屬啦啦隊聲量年增百分之590，討論度也非常熱絡，近日拿下網路口碑之星個人獎項。對此，林襄今（15日）發文透露奪獎心情，並分享加入啦啦隊的心路歷程。

林襄表示，「啦啦隊」這個身分是她的開始，也是她的初心，能獲得這個項殊榮對她而言特別有意義，坦言「這四年有汗水、有淚水、有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄，但很幸運我總能將支離破碎的自己又重建，在迷失中找回最初的自己。」她也希望，所有人始終堅持自己的信仰，活成自己想要的樣子。

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貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言恭喜林襄，「希望妳可以保持原本的妳，不氣餒、有勇氣往前邁進」、「這個獎項當之無愧」、「你是我心目中永遠的英雄」，媒體人黃暐瀚也在留言區鼓勵她，「超棒der～加油！」

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