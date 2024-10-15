冷凍1年 傑尼斯藝人終於可望解封有機會登上《紅白》

星達拓旗下關8成軍18週年。（翻攝自星達拓官網）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本偶像搖籃傑尼斯事務所因創辦人喜多川傑尼斯爆出性醜聞事件，NHK從去年9月開始便不再邀約傑尼斯藝人上所有節目通告，這也導致去年《第47屆NHK紅白歌唱大賽》睽違44年完全沒有傑尼斯偶像參與盛會。事隔1年，日本媒體報導NHK最快本月就會撤除對傑尼斯的禁令，且準備邀請他們參與今年的《紅白》。

星達拓（原傑尼斯）擁有多個偶像團體。（翻攝自星達拓）

NHK會長稻葉延雄去年宣布不再與傑尼斯藝人簽訂新契約，並提出解禁條件為「傑尼斯確實賠償受害者，並執行防止再次發生措施」。傑尼斯後來一分為二：SMILE－UP.處理賠償工作、星達拓負責藝人經紀；SMILE－UP.今年9月已經通之524人（今日數字為530人）賠償內容，其中96％達成共識，加上前社長藤島茱莉景子卸下4家子公司會長職務，和星達拓之間明顯有所切割，故稻葉延雄也在9月的例行記者會上表示：綜合來看，時間已經差不多了。

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《日本體育》報導雙方目前已經走上了最後調整階段，但星達拓低調回應，不承認和NHK有所接觸，並表示沒有聽聞任何消息。

《第75屆NHK紅白歌唱大賽》主持人為有吉弘行（左起）、橋本環奈、伊藤沙莉。（翻攝自NHK）

《第75屆NHK紅白歌唱大賽》上週已公布主持陣容，今年主持人唯有吉弘行、橋本環奈、伊藤莉莎、玲木奈歲子，主題定調為「獻給你的歌」。粉絲也很期待能在《紅白》看到傑尼斯藝人，但業界傳聞，去年傑尼斯未收到NHK邀請，故自行舉辦活動，成績斐然，即使解禁，傑尼斯也不排除有自行舉辦跨年活動可能。

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