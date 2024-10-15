賀軍翔捲桃色風波首露面爆「徐譽庭斷交劇組老闆」 嘆：雪中送炭的人不多

〔記者蕭方綺／台北報導〕賀軍翔在《不夠善良的我們》將熟男的心境演繹到位，是他出道21年首度入圍金鐘迷你劇男主角，他今出席公視金鐘茶敘，是他5月爆出妨礙性自主風波，後來獲不起訴首度現身，他以「無妄之災」形容桃色糾紛，表示心情沒有太大起伏，淡定表示：「人生嘛，該面對就面對，有入圍就是肯定。」還提到自己跟《不夠善良》的角色何瑞之一樣都是善良的人。

《不夠善良的我們》林依晨（左起）、許瑋甯、賀軍翔、編導徐譽庭。（記者陳奕全攝）

只是一旁編導徐譽庭倒不如他的淡定，徐譽庭激動喊：「我始終都對他很有信心，我們都會跟演員私下溝通，才能從特質找到跟角色相似之處。」還因賀軍翔被新戲《郵票與舒芙蕾》換角，徐譽庭不滿劇組聲明稿，跟時創影業總經理賴聰筆因此「斷聯」，賀軍翔聽了幽幽說：「雪中送炭的人真的不多。」並尊重導演決定。

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不夠善良的我們》賀軍翔。（記者陳奕全攝）

接著被問及先前桃色糾紛爆出，家人的反應？賀軍翔稱家人一直很支持他的事業跟工作，「身邊有人走了或是離開，讓我體悟到除了生死之外，沒有什麼大事。」言下之意就是桃色糾紛並不是人生中嚴重的大事，而他目前有在談新戲，等金鐘典禮結束，計畫帶家人出國度假。

賀軍翔提到自己出道20多年，一直覺得金鐘獎跟他沒有太大關係，直到拍到《不夠善良的我們》，角色確實被大眾看見。徐譽庭則補充稱自己對賀軍翔始終都很有信心，因他是「讓她欣賞的男孩」，賀軍翔則在旁悄悄說：「是中年男孩啦。」

《不夠善良的我們》編導徐譽庭。（記者陳奕全攝）

至於徐譽庭鬧翻指出自己能理解劇組有壓力而換角，只是對於劇組聲明的切割非常惱火，她提到自己私下和賴聰筆是好友，但因為賀軍翔被換角，她詢問賴聰筆原因，對方回：「你要相信我的為人，知道我有為難。」讓她感到心寒，她甚至說：「如果是我，我絕對不會換角！」

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