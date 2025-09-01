賴品妤被酸陣仗堪比薔薔 不忍了怒反擊

賴品妤卸下立委身分後，常在臉書分享自身興趣與生活點滴。（翻攝自賴品妤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨前立委賴品妤卸下立委身分後，常在臉書分享自身興趣與生活點滴，沒想到被質疑收入來源以及拍照動機，對此，她不忍了發文怒反擊。

近來有網友頻頻留言對賴品妤行頭指指點點，質疑她一套衣服要4250元，酸說：「賴品妤網美照是誰幫她拍的？是專業攝影團隊，還包機請攝影團隊出國，堪比藝人薔薔規格了，也有妝髮、修圖？」更好奇她資金來源？

她過去有「學運女神」、「立院女神」美譽。（翻攝自賴品妤IG）

對此，賴品妤發文反擊：「這組相片是我到義大利米蘭時順道拍攝的，攝影一小時60歐元（約2100元台幣），米蘭主座教堂頂樓門票17歐元（約600元台幣），妝髮從頭到腳都是我自行處理；如果你認為這些照片看起來像『包機請專業團隊出國拍攝或是作品如同藝人水準』，那只是說明評論者毫無任何相關知識。」

薔薔經常語不驚人死不休，話題不斷，她也敢穿敢露。（翻攝自薔薔臉書）

今（1）日凌晨3時左右，賴品妤再度發文說：「突然想到一件有點好笑的事情，雖然我提到自己通常是單獨行動，所以通常社群軟體上的照片通常是，找當地留學生、攝影師或是腳架自拍，「但近期如果是朋友拍攝，大多是追星同好拍攝，我必須要說，追星同好有一個共同特色就是：通常都超、會、拍。」

她接著霸氣說:「拜託，我們參加活動都嘛拍好拍滿，活動後不發照片，難道是來祝大家身體健康的嗎？許多追星女不是站姐、就是在往成為站姐的路上狂奔，加油好嗎？追星同好照片讚啦！」

