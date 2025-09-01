晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴品妤被酸陣仗堪比薔薔 不忍了怒反擊

賴品妤卸下立委身分後，常在臉書分享自身興趣與生活點滴。（翻攝自賴品妤臉書）賴品妤卸下立委身分後，常在臉書分享自身興趣與生活點滴。（翻攝自賴品妤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨前立委賴品妤卸下立委身分後，常在臉書分享自身興趣與生活點滴，沒想到被質疑收入來源以及拍照動機，對此，她不忍了發文怒反擊。

近來有網友頻頻留言對賴品妤行頭指指點點，質疑她一套衣服要4250元，酸說：「賴品妤網美照是誰幫她拍的？是專業攝影團隊，還包機請攝影團隊出國，堪比藝人薔薔規格了，也有妝髮、修圖？」更好奇她資金來源？

她過去有「學運女神」、「立院女神」美譽。（翻攝自賴品妤IG）她過去有「學運女神」、「立院女神」美譽。（翻攝自賴品妤IG）

對此，賴品妤發文反擊：「這組相片是我到義大利米蘭時順道拍攝的，攝影一小時60歐元（約2100元台幣），米蘭主座教堂頂樓門票17歐元（約600元台幣），妝髮從頭到腳都是我自行處理；如果你認為這些照片看起來像『包機請專業團隊出國拍攝或是作品如同藝人水準』，那只是說明評論者毫無任何相關知識。」

薔薔經常語不驚人死不休，話題不斷，她也敢穿敢露。（翻攝自薔薔臉書）薔薔經常語不驚人死不休，話題不斷，她也敢穿敢露。（翻攝自薔薔臉書）

今（1）日凌晨3時左右，賴品妤再度發文說：「突然想到一件有點好笑的事情，雖然我提到自己通常是單獨行動，所以通常社群軟體上的照片通常是，找當地留學生、攝影師或是腳架自拍，「但近期如果是朋友拍攝，大多是追星同好拍攝，我必須要說，追星同好有一個共同特色就是：通常都超、會、拍。」

她接著霸氣說:「拜託，我們參加活動都嘛拍好拍滿，活動後不發照片，難道是來祝大家身體健康的嗎？許多追星女不是站姐、就是在往成為站姐的路上狂奔，加油好嗎？追星同好照片讚啦！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中