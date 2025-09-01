【12星座一週運勢9/1-9/7】「血月+土逆」過去業力反撲…別再剉咧等～

迎接9月，第一週便迎來4個重要星象，「血月+土逆」，面對過去業力反撲，星象專家安德魯提供12星座的朋友們幾個方向作為參考。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迎接9月，宇宙的戲碼可說是高潮迭起，前菜、主菜、甜點一個都沒少，而且每一道都讓你驚喜（嚇）連連。星座專家「安德魯的賤聲房提醒，第一週就迎來4個重要星象：

一、9/1土星逆行回到雙魚座：意即那些你以為可以永遠擱置的計畫、那些你對自己說「等等再說」的承諾、那些你用夢想泡泡包裹起來的現實問題，都將被無情地攤開在陽光下，要求你把那些虛無縹緲的想像變成紮實的行動。

二、9/2水星進入處女座：當機智的水星遇上龜毛的處女座，就像是你的內建檢核系統被啟動了，大腦開始自動開啟「除錯」模式，，你的語言變得更精準、更有邏輯，但一不小心也可能變成「人間糾察隊」，讓人覺得你雞蛋裡挑骨頭。請善用這股能量來整理思緒、制定計畫，而不是成為「句點王」喔！

三、9/6天王星於雙子座逆行：天王星是個特立獨行的叛逆者，而雙子座則代表溝通與資訊。當這個叛逆者逆行，過去那些「不按牌理出牌」的突發事件，可能會以另一種形式重現，這股能量就像一個潘朵拉的盒子，裡面裝著驚喜，也藏著驚嚇。你的平時的所作所為，決定了你將會被哪一種能量反噬或啟發。

四、9/7全月蝕（血月）：月亮代表著我們內在的情緒、潛意識和安全感，當它被地球的陰影完全遮蔽，那些被你壓抑在心底、不想面對的情緒，都會像火山爆發一樣噴湧而出，要求你誠實面對自己的真實感受，逼迫你做出改變！這場血月是宇宙給你的一記重擊，也是一個強烈的訊號：你無法再逃避了，現在是時候徹底清理、告別舊有模式，為你的人生開創新的篇章。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）



♈牡羊座

．工作：腦子轉得快，動作也快，就是嘴巴太快，小心老闆覺得你太「欠」修理

．財運：有小財，但容易被朋友揪出去「喝一杯」，結果一杯接著一杯，然後還要你買單！但也會因為你的社交而有更多賺錢機會！

．愛情：單身的桃花來自朋友介紹，記得洗頭再出門，本週魅力之大，誰都擋不了，但你應該不想要臭臭的吸引人吧！有伴的有些現實層面的問題必須解決，本週感情波折少不了。

．健康：肝要顧，少熬夜，別當夜貓。

．幸運色：駝金色

．幸運數字：3

♉金牛座

．工作：狀態OK，但容易被細節搞到崩潰，這週別硬要完美，你會先瘋。

．財運：大破財警報！愛滑手買東西的先刪購物App，別讓荷包死太快。

．愛情：單身別亂撩，因為你現在嘴甜，但對方容易當真；有伴的記得誠實，千萬不要說謊！

．健康：身體虛，容易感到冷，要補一下了啦～

．幸運色：奶霜白

．幸運數字：9

♊雙子座

．工作：腦洞大開，想法多，但容易虎頭蛇尾，專案收尾要盯好。

．財運：財運普通，想賺快錢別衝，這週超容易被套牢。

．愛情：感情像開放式結局，小心，聊太多曖昧，會被當成海王、海女。

．健康：肩頸痠痛，20幾歲的年紀，60歲的身體、確定不想辦法改善一下

．幸運色：馬卡龍色

．幸運數字：5

♋巨蟹座

． 工作：突然覺得人生充滿哲理，本週開口都是道理，而且這些道理公司同事還愛聽。

．財運：人際關係幫你帶來不少的賺錢機會，大家都想帶著你飛。

．愛情：單身的好好打扮，有桃花從社交場合來；有伴的別情緒勒索，會招致反效果。你只要保持微笑就好，笑容是你本週的秘密武器。

．健康：容易失眠，睡前別滑手機。

．幸運色：奶茶色

．幸運數字：11



♌獅子座

．工作：全場焦點，靈感跟效率都是第一名，上司都想拜你為師。

．財運：正財偏財都不錯，投資也有小紅利，但別貪。

．愛情：桃花旺到要戴墨鏡，單身可以主動一點；有伴的甜到膩。

．健康：注意眼睛，不要盯螢幕太久。

．幸運色：純潔白

．幸運數字：1



♍處女座

．工作：爆炸忙，一堆人還來問白癡問題，想揍人但只能微笑。

．財運：普通，但記得別亂花在「療癒自己」的衝動消費上。

．愛情：單身別急，錯的人硬聊只會拉低智商；有伴的講話含蓄點，別每句像在開檢討會。

．健康：腸胃不太穩，少吃冰。

．幸運色：磚紅色

．幸運數字：10



♎天秤座

．工作：溝通王，但記得別變八卦女王，不然職場會變演藝圈。

．財運：小財運OK，適合整理財務，不適合大投資。

．愛情：魅力在線，單身可以出去社交，有伴的別老翻舊帳。

．健康：注意腰部，別久坐。

．幸運色：寶石藍

．幸運數字：12



♏天蠍座

．工作：專注度高，辦事效率驚人，老闆暗爽；但別懷疑同事陰你，這週沒空玩心機。

． 財運：穩，但不適合賭博心態，別衝短線。

．愛情：有點小敏感，單身的先顧好自己；有伴的多一點溫柔，不要當偵探。

．健康：血壓容易高，少氣自己。

．幸運色：迷霧灰

．幸運數字：4



♐射手座

．工作：靈感好、效率佳，唯一要注意的是拖延症，不然機會會跑掉。

．財運：偏財爆發，刮刮樂、抽獎都來一張！

．愛情：單身會遇到「高能量」對象；有伴的記得多陪他，別只顧自己玩。

．健康：注意腰椎，別亂扛重物。

．幸運色：療癒粉

．幸運數字：8



♑魔羯座

．工作：忙翻，但能扛住壓力，最後結果會讓你爽到飛起來。

．財運：還不錯，適合做長期理財規劃，短線免談。

．愛情：單身會覺得世界很無聊，但這週有人暗暗觀察你；有伴的穩定，但要記得嘴巴甜一點。

． 健康：不要維持同樣姿勢太久，容易氣血不順，小心抽筋

．幸運色：耀眼金

．幸運數字：6



♒水瓶座

．工作：本週職場上的創意王，但別變成「提案機器人」說的比唱的好聽是不行的喔

．財運：穩中偏好，投資有貴人提醒，但別全信。

．愛情：單身容易遇到怪咖，眼光放亮；有伴的記得別冷淡，否則會有感情變化

．健康：小心過敏，換季要顧皮膚。

．幸運色：草地綠

．幸運數字：2



♓雙魚座

．工作：靈感全開，藝術、創意類工作爽到翻；但容易發分心忘事，收尾要注意。

．財運：錢來得慢，但會有意外驚喜，比如紅包、禮物。

．愛情：滿月能量超炸，單身的桃花旺爆；有伴的甜蜜但要避免情緒化。

．健康：免疫力稍弱，注意保暖。

．幸運色：沈穩黑

．幸運數字：7

