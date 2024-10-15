台韓導師槓上！羅志祥當眾發火 嗆《SCOOL》練習生不能看

羅志祥、婁峻碩很投入。（天空娛樂）

〔記者張釔泠／台北報導〕男團選秀節目《SCOOL》「夢之隊」七人資格競爭賽再掀波瀾，在上集獲選最佳MVP的陳麒文在第三集中竟意外引發「台韓導師保衛戰」，有著絕佳唱跳能力的鄭元昕以黑馬之姿竄出，擠下陳麒文成為第一名；「主題曲C位爭奪賽」中，與陳麒文同屬B組的「忙內」帝翁因超強舞力又威脅到陳麒文的C位寶座，最後在羅志祥、婁峻碩「力保」下，決定讓陳麒文、帝翁在拍攝MV時來個君子之爭，戰火延續延續到下一集。

陳麒文（左）、帝翁（天空娛樂提供）

《SCOOL》最新一集隨著新生入學儀式表演賽落幕，官方公布初賽全員成績排名，原本榜首呼聲最高的陳麒文竟意外落馬成為第二名，由鄭元昕掄狀元，但沒想到緊接著登場第二個任務「主題曲 C位爭奪賽」竟又讓戰局出現分裂，全體因主題曲融入舞曲及RAP饒舌兩種不同元素而分為A、B兩組，在A組的鄭元昕原本十拿九穩被大家看好，結果卻沒有表現出該有的實力，讓「溫和派」代表導師YUJU難得不悅，還皺眉問他「是不是高音唱得很吃力？」因而慘遭被替換的命運，最終被同組的林子宸取代上陣，讓他回宿舍後獨自檢討時忍不住落淚。

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韓國導師們認為帝翁表現不錯。（天空娛樂提供）

而A組的選手們也因為普遍表現不佳，換來導師們無情的炮火評判，其中被封為嚴厲裁判官的李洪基率先開炮，「很糟糕，高音全都沒唱上去，每個人分好的段落全都被我打X！ 你們完全沒有節奏感！這樣無法錄音！」而羅志祥更是罕見動怒，甚至撂下狠話：「MV部分，是屬於你們的舞台、也是屬於SCOOL的，這樣出去，人家會以為我們練習生怎麼了，能看嗎？！這個舞蹈的水平、唱歌的水平是對的嗎？」至於B組的韓晨則因為跳舞跟不上節拍，讓崔容俊也狠批：「完全不行，你沒有辦法好好消化舞蹈！」讓韓晨大受打擊而痛哭。

選手們分為A、B兩組。（天空娛樂提供）

值得一提的是，本集意外出現「天使導師」，身為MC（主持人）的利特因為銀赫有工作在身不克前往選手的「主題曲C位爭霸賽」總評比，特別親自「下海」擔任客串導師，只見利特在評比時字字珠璣，還要學員們注意聲音情感表現，身兼主持人的他不忘在尾末提出選手第三階段的任務挑戰「重新詮釋轟動KPOP歷史的各世代舞台」，屆時選手們又將打散分組，為 「夢之隊」七人資格繼續拚搏。

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