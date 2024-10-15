（影）孫鵬、狄鶯財產被榨乾！ 許聖梅揭「養孫安佐」驚人費用

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯24歲愛子孫安佐，近日因為與「燒打雞」韓森拳擊對戰，再度成為話題人物，回顧2018年孫安佐在美國因持槍械涉恐攻，關押長達238天的時間，父母為救子心力交瘁，也花了不少的錢，回台後又因攜帶瓦斯火槍被依違反《槍砲彈藥管制條例》，移送台北地檢署，雖然訊後諭令30萬元交保，限制住居，責付給父親孫鵬，但歷年闖出的各種禍事中，狄鶯與孫鵬以龐大金額相救，名嘴許聖梅也揭示孫家一路以來燒掉的驚人花費。

孫安佐（右起）、孫鵬、狄鶯。（翻攝IG）

許聖梅在節目《新聞哇哇挖》指出，孫安佐自幼就備受呵護，狄鶯都餵他吃高級食材、計算營養成分，因為如果到朋友家去玩，被招待吃粥，她還會生氣。此外，孫安佐從小學到國中都念貴族私立學校，一年學費約莫60萬，畢業後到美國念高中，住宿及學費就花了上百萬，鍾愛玩槍的他，去實彈射擊場，也是刷媽媽的卡買子彈。

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然而，沒想到高中僅讀了3個月，就鬧出恐攻風波被迫中止，拘留238天後，遭驅逐出境。孫安佐因涉及恐攻，狄鶯、孫鵬為了救兒子，花了好多錢在律師費上，許聖梅指出，「光是這個費用，保守估計是花了三千萬台幣，但也有人講是不止，因為他們說要賣一棟房子才有可能，可是這三千萬只是律師費」。更不用說孫鵬和狄鶯第一時間趕赴美國，所有的食宿和奔波打點的花費。

不僅如此，孫安佐回台之後又被起訴，打了4年官司又燒了很多律師費，結果又遇上「騙扁小子」黃琪，遭詐30萬，前些日子瓦斯火槍事件，孫鵬、狄鶯又請律師約50萬，並且交保孫安佐，又花30萬。對此，醫師黃宥嘉粗估至少又是近百萬。

在場嘉賓黃宥嘉認為，孫鵬及狄鶯有錢不斷Cover孫安佐，導致他變成無法無天的狀態，她痛轟，「出現一個危害大家生命安全的人，他的父母親竟然覺得沒關係，一而再再而三的Cover，那誰來Cover我們沒有錢的人」，表示孫鵬、狄鶯身為公眾人物，賺老百姓的錢，養出這麼一個兒子，應該向台灣社會大眾道歉。

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