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校長主播李娜亞4年都沒變 被疑平常睡冰箱

「校長主播」李娜亞曬出連續4年擔任舊金山升旗典禮司儀美照。（翻攝自李娜亞臉書）「校長主播」李娜亞曬出連續4年擔任舊金山升旗典禮司儀美照。（翻攝自李娜亞臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國舊金山灣谷中文學校校長李娜亞早年還在台灣時，曾是東森新聞台主播，昔有「古典美主播」封號，中華民國剛過113歲生日，她可是連續4年擔任舊金山升旗典禮司儀，在當地傳為佳話。

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4度擔任舊金山國慶升旗典禮司儀，李娜亞一點兒也不喊苦，她開心說：「舊金山灣區的10月，一直是把僑胞忙得人仰馬翻的愛國季節！」連日來躬逢其盛3場最大的國慶活動，李娜亞表示：「有得忙很值得！」

李娜亞身材依舊維持很好。（翻攝自李娜亞臉書）李娜亞身材依舊維持很好。（翻攝自李娜亞臉書）

時間回到本月5日南灣升旗典禮，當天李娜亞帶領FASCA三太子大鼓隊和小小那魯灣，馳援南灣升旗典禮表演節目，隔天6日，她連續4年第4度擔任舊金山升旗典禮司儀，8日也是第4度擔任中華民國駐舊金山辦事處國慶酒會司儀，敬業精神令人感佩。

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昔有古典美主播稱號的李娜亞，去年主持國慶大典活動，驚豔舊金山。（翻攝自李娜亞臉書）昔有古典美主播稱號的李娜亞，去年主持國慶大典活動，驚豔舊金山。（翻攝自李娜亞臉書）

看著學生們同慶中華民國國慶，最令李娜亞感動不已，她開心表示：「今年，我們的下一代也終於有機會表達對國家的摯愛。」更讓人驚嘆的是，李娜亞稍早在臉書曬出4年來主持舊金山升旗典禮司儀美照，引來大批網友粉絲驚喊：「怎麼這4年都沒變？」更有人直呼：「幾張照片證明李老師平常都是睡冰箱！」

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