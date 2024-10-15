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小彤罹癌第9次化療腸胃翻攪狂嘔 「我絕不放棄永不言敗」

小彤正和胰臟癌搏鬥，卻因化療出現嚴重副作用。（翻攝自小彤臉書）小彤正和胰臟癌搏鬥，卻因化療出現嚴重副作用。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性作家小彤正和胰臟癌搏鬥，卻因化療出現嚴重副作用，目前進入第9次化療，她無言吶喊：「每做一次要四天三夜，相當痛苦，副作用是腸胃嚴重翻攪，然後會開始狂嘔。」

小彤14日寫下化療過程：「進入最後四強賽了，第九次化療。每次四天三夜的化療，都是一場意志力的競賽；一般化療都是一至兩天完成，或許因為是癌王，我一旦開始化療，就是60幾小時無休止的長期注射抗戰。」

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小彤以為會越來越習慣適應，沒想到這次第一天就開始腸胃嚴重翻攪，「以往只是噁心反胃，這回居然真的狂嘔起來，強效的止吐藥完全失靈。」

更糟的是，小彤開始深度疲憊，和老公講幾句話就忽地斷電睡著了，「幾乎整天都在昏睡不醒中，不過，也正好緩解了嘔吐與飢餓。」她說，幸好殘餘的兩成頭髮已經沒掉那般厲害，閨蜜與眾多好友送來各式化療帽、包頭帽，還有超貴的H家絲巾，擺滿了一桌子，讓她笑說：「原來現在連禿髮，也要講究時尚啊！」

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不過最讓小彤感動的是，一些網友臉書私訊與她分享自己或家人罹癌經驗，訴說因為她的樂觀勇敢鼓舞了他們，「其中一位罹患卵巢癌病友的丈夫告訴我，他老婆因為癌細胞多次轉移復發，原本整日以淚洗面，毫無求生意志，自從關注我的新聞與動向後，開始充滿鬥志，願意積極配合各項治療。」
小彤感謝老天讓她罹患了癌症，領受那麼多朋友的關愛，更讓她知道：「我也可以成為照亮別人的小小燭光！」最後更自我鼓勵：「我只是絕不放棄永不言敗。」

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