（專訪）謝哲青迷戀命理「遭斷言1特質」 4度敲鐘最大敵人曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕第59屆節目類金鐘獎週五登場，謝哲青今年以大愛閱讀節目《青春愛讀書》，一舉入圍生活風格節目獎及生活風格節目主持人獎，他自比戰局是華山論劍各出絕活，第四度敲鐘希望擺脫「海景第一排」成功鍍金。

謝哲青年輕時每每算命都被指出不善言辭，不過他突破泥沼一躍成主持人。（記者胡舜翔攝）

謝哲青說爆紅韓綜《黑白大廚》證明了做節目在於敢不敢發夢嘗試，「這次入圍的人都是敢於做夢的人。」談到最大勁敵，他指向自己；謝哲青透露年輕時很迷戀命理，每每算命總被揭示「不擅言詞」，但他不願困於泥沼，「我覺得生命在哪裡陷落，它就變成一個挑戰。」

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謝哲青以大愛閱讀節目《青春愛讀書》，入圍生活風格節目獎及生活風格節目主持人獎。（記者胡舜翔攝）

《青春愛讀書》經歷改朝換代，謝哲青是最洞悉節目脈絡的靈魂人物，他表示：「十幾年前就聽聞電視是夕陽產業，但目光餘暉才能真正感受閱讀的美。」節目曾入圍教育文化類別獎，這次則報名生活風格節目，在在證明了閱讀可以被塑造成不同的面貌，他也自問：「當閱讀成為一種生活風格時，我們可以透過閱讀去理解什麼？」

謝哲青節目中帶領高中生走讀北投。（大愛提供）

他在錄影前總會告訴學生，「這裡沒有標準答案，這裡也沒有正確答案，只有你的答案。」就像村上春樹的表述總是模糊，讓讀者困惑，這正是人生充滿無限可能性的真實寫照。而去年節目推出外景型態，帶領高中生走讀臺灣地方文化，謝哲青在主持上把自己放小，「我像是一座橋樑，帶著他們過去，再隱身起來。」讓同學從人與人的互動中，挖掘他們所看到和沒看到的。

謝哲青提到礙於大愛台調性，談書的尺度顯得略為保守，「我一直很想做一個節目叫《文學放得開》。」他提到法語小說《惡童日記》在很多國家是禁書，它否定了一個觀點「兒童是善良且純真的」，因為作者是二戰後流亡到瑞士的匈牙利人，見證了人吃人的世界，認為這種環境中長大的孩子不可能是純真的；亦或節目談到法國最高文學獎「龔固爾文學獎」作品《夜晚的血都是黑的》，描述了戰爭的血腥，後半段還隱晦地提到了性侵，謝哲青得反覆思考，如何與學生、製作單位討論這些議題。談到敏感話題時，表情不能顯得輕佻、用詞也不能過於戲謔。主持難度大大提升。

《青春愛讀書》邀請作家金英夏蒞臨，得知台灣擁有閱讀節目令他驚呼，表示要將想法帶回韓國。（大愛提供）

此外，節目還邀請韓國作家金英夏蒞臨、越洋訪問《被討厭的勇氣》的作者岸見一郎，談及背後意義，謝哲青表示台灣是一個文化輸入大國，但外國人提到台灣三句不離台積電和AI智慧，「我們的文學形態，包括客家語、閩南語和原住民文化，這些交織在一起，形成了豐富的文化內涵。」希望透過節目討論，讓本土文學觀點被看見。

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