失控詭異血腥都放大10倍！更狂放的《微笑2》帶來更震撼驚嚇

「茉莉公主」娜歐蜜史考特在《微笑2》遭恐怖詛咒纏身。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2022年賣座恐怖片《微笑》續集《微笑2》將在本週於台美同步上映，編導帕克菲恩再度回歸，並集合真人版《阿拉丁》「茉莉公主」娜歐蜜史考特、影集《白蓮花大飯店》盧卡斯蓋奇、曾演出首集的凱爾加納等人一同演出，芬恩也強調，內容將比首集更狂放、更失控、更詭異、更血腥。

《微笑2》延續了首集裡驚悚駭人的故事，編導帕克芬恩說：「我知道如果要拍續集，就要找到一個角色，從角色身上找到主題來探索，而發掘絲凱萊莉這個角色，讓我解鎖了這道關卡，絲凱是個超級巨星，身邊圍繞著一堆人，但她其實非常孤獨，對任何人來說，這種情況都很可怕。」

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《微笑》編導帕克菲恩再度回歸續集《微笑2》，放話一切恐怖元素都將放大10倍。（UIP提供）

芬恩形容，在首集裡，「微笑詛咒」的傳染方式，就是強迫受害者，在目擊者面前結束自己生命，然後目擊者就成了下一個受害者，它就會潛入受害者的心智作怪，「這次，我想用全新的方式來迷惑女主角絲凱和觀眾，續集將更狂放、更失控、更詭異、更血腥，第一集中你喜歡的一切，在續集中全部放大十倍。」

片中飾演天后絲凱的娜歐蜜史考特則表示：「我喜歡帕克的地方在於，他對電影製作充滿自信，這部電影從一開始充滿內心戲，到最後徹底失控錯亂，不停嘶喊『別再對著我笑！』」

《微笑2》將於本週五（18日）台美同步上映，為了迎接全台微笑粉絲大串連，片商大手筆製作台灣獨家限量「《微笑2》面具」，讓進場觀影的觀眾可以沉浸式體驗恐怖微笑的詭譎臨場感。面具特別場將於週日（20日）於指定威秀影城舉辦，場次今（15日）晚間18:00公布，明天（16日）中午12:00開放售票。

片商大手筆製作台灣獨家限量《微笑2》面具，特別場將於明天正式開賣。（翻攝自威秀影城臉書）

《微笑2》精彩花絮導演篇：

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