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才爆懷第三胎！孫燕姿不忍了 公布重磅好消息

孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后孫燕姿與荷蘭籍老公納迪姆婚後育有1子1女，去年2月她被拍到小腹隆起，爆出懷了第三胎的消息，當時經紀人出面否認，今年7月時她則自爆生病一個月，因此暫不開演唱會，沒料到今天她卻無預警公布重磅喜訊，公布「就在日落以後」世界巡演要起跑了。

孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）

孫燕姿2021年推出新專輯後，已經3年沒有發行新作品，她上一次在台北小巨蛋開唱，也是2014年的「克卜勒」世界巡迴演唱會，讓粉絲等得很心急，7月23日她過46歲生日，拍影片分享近況，提到自己沒辦法開演唱會的原因。

孫燕姿解釋，她在之前的福州音樂節結束之後，就生病了一個月，當時唱了一首歌就全身出汗，讓工作人員都很擔心，「其實我那時候也很擔心，我印象中我沒有這樣子發抖過，全身發抖了兩個小時。」之後就一直生病，看遍中、西醫，吃了各式各樣的藥，才恢復了健康。

孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）孫燕姿最新世界巡演將啟動。（翻攝自IG）

歌迷以為她還需要時間養身體，沒想到才隔了3個多月，就迎來了好消息，光是演唱會名稱曝光，就已經讓粉絲暴動，據悉，演唱會進一步資訊明天會公布。

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