尹馨讀北一女搬出家「每天都有趣」 同居荒唐室友至今仍聯繫

尹馨和安心亞聯手探案，展開同居生活。（公視台語台、華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》真相謎團加深，尹馨和安心亞為了幫助乾哥哥林峰洗清殺人嫌疑，聯手探尋真相，因故展開同居生活，成為彼此支柱，兩人同居讓安心亞直呼：「真的是在彼此成全！」而尹馨也透露學生時期和個性鮮明的室友同住，笑稱當時「每一天都很有趣！」

尹馨高中時為專心課業，通勤不到半學期後和家人協商搬到學校附近，她的室友因原生家庭影響，在穿著、個性、想法上都很與眾不同，兩人同居後相處融洽，直到現在都還有聯繫，她分享有次她室友為了向朋友證明她們是好友，竟打來視訊電話，荒唐的插曲讓她哭笑不得。

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尹馨、安心亞劇中同居後，成為彼此的慰藉。（公視台語台、華視提供）

在戲中尹馨飾演的亞男向安心亞演出的小雪提到，「即便游不出去，我們也要像美麗的孔雀魚活著。」安心亞認為：「堅持活在當下！」只要勇敢跨出舒適圈，就能看到更廣闊的世界，重點是敢不敢跨出去。她坦言，因為自己從小害羞，不曾想過能站在舞台上表演，但心中對表演的渴望讓她突破那層障礙，她相信只要堅持下去，一切都會好轉。飾演亞男的尹馨對「孔雀魚」有著更深層的解讀，認為無論社會階級如何劃分，人們都應該像孔雀魚一樣美麗地活著，不受外在環境影響。她認為，這句台詞是對每個人生命的鼓勵，無論何時，都要努力游向人生的美好。

安心亞在劇中背負許多沈重壓力，被提醒「說出來就好！」談到現實中處理負面情緒的方式？她回答關鍵是「充實自己」，有壓力時就會背單字、健身、追劇或看書，讓自己保持積極的心態。

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