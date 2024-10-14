開演前出狀況！VH唱到一半 正妹主唱突冒驚人之語「很想跳下去」

VH（知間文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕兩度入圍金曲獎「最佳演唱組合」的 VH （Vast & Hazy） 上週末舉辦【五常法則5S】巡迴演唱會，演唱會延續專輯概念，以日本的「5S管理法」清掃內心及生活中的垃圾，演出時他們提及開始獨立營運雙人組合，轉換身分後的心情：「還未決定明年的計畫是什麼，我們步調比較慢，想到就做，沒想到就先不做，也不勉強自己迎合市場潮流。」

VH（知間文化提供）

五月推出新專輯《五常法則》的VH ，在歷經四個多月的籌備，於10月展開台北、高雄【五常法則5S】巡迴演唱會。週五他們二度站上Zepp New Taipei舞台，此次演唱會的主舞台設計，則是延伸專輯設計概念，以廢棄工廠新生的綠意為發想，象徵在經歷內心的清理後所綻放而生的模樣。

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演唱會上，VH除了演唱新歌，更回饋樂迷演出過去經典作品。他們以〈整理整頓清潔中〉揭開序幕，接連演唱〈有多難？〉、〈食人夢〉、〈我完美的愛情〉等，也在演出分享心情，表示距離上一次到Zepp New Taipei已是兩年多前，吉他手易祺更自爆：「其實開始前我們的器材出了點小問題，所以比較晚開始，不過現在一切都正常了。」

VH主唱咖咖（知間文化提供）

在演唱〈複寫〉時，主唱咖咖走下舞台近距離與歌迷互動，她笑說：「我沒有很擅長走下舞台，我很想整個人跳下去，但感覺很恐怖，下次會記得準備可以繞兩層樓的線！」表示之後有機會能繞全場跟所有歌迷打招呼。

除了作品上的變化，VH同時分享面臨停滯與困境的感想，主唱咖咖說：「最近只要一停下來就會覺得自己做得不好、擁有的不夠；有點病態的是我靠著這種患得患失的感覺當作動力，希望未來能慢慢獲得平靜。」吉他手易祺則提到自從獨立營運雙人組合後，平衡整個團隊及所有人的關係是目前的挑戰。

演唱會尾聲，主唱咖咖感性地說：「很感謝大家，不認識我們，卻這麼喜歡我們，讓我們任性地做自己想做的音樂！」吉他手易祺則說：「我們真的比較慢，跟很多其他樂團不太一樣，想到才做，沒想到的就先不做，其實我們也還不知道明年的計畫，但很感謝大家的支持！」而台下歌迷也突然喊「大巨蛋」，讓他們笑說還要再努力。

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